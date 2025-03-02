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"На километры — ни души". Что ужасает людей на озере Бросно под Тверью - РИА Новости, 02.03.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 02.03.2025 (обновлено: 08:03 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ozero-2002269928.html
"На километры — ни души". Что ужасает людей на озере Бросно под Тверью
"На километры — ни души". Что ужасает людей на озере Бросно под Тверью - РИА Новости, 02.03.2025
"На километры — ни души". Что ужасает людей на озере Бросно под Тверью
В Шотландии каждый надеется увидеть лох-несское чудовище, в Швеции — стуршенского монстра, в Китае — канасского дракона. Есть чем похвастаться и российскому... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:00:00+03:00
2025-03-02T08:03:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Шотландии каждый надеется увидеть лох-несское чудовище, в Швеции — стуршенского монстра, в Китае — канасского дракона. Есть чем похвастаться и российскому озеру Бросно. Местную аномалию пытались разгадать долгие годы.Несси средней полосыВ 1980-е по Союзу ходила история о том, как группа туристов решила отпраздновать Первомай и отправилась к берегам озера в Калининской (ныне Тверской) области. Энтузиасты запаслись провиантом, взяли палатки и надувные лодки.Да только воспользоваться этим не успели. На место прибыли ближе к вечеру. Солнце еще освещало верхушки дремучих елей и играло на ровной водной глади. Решили, пока светло, накачать одну из лодок и прокатиться по озеру кружок-другой.Наутро житель близлежащей деревни Дядьково нашел на берегу рюкзаки и полусобранную палатку — но ни туристов, ни лодки. И нисколько не удивился: любой здешний старожил с детских лет знал, что на озеро Бросно без надобности лучше не соваться.Каждого, кто решался потревожить покой водоема, ждала страшная участь. А кому захочется быть проглоченным гигантским монстром, обитающим на дне озера? Поговаривали, что пару веков назад на берегах располагалось десятка два деревень. Теперь же в радиусе полутора километров — ни одной. Всех людей сожрал монстр.Так что бедные туристы — не первые, кого постигла столь ужасная участь. Да и сама легенда родилась не на пустом месте.Даже Батый не устоялДо наших дней дошло старинное предание из тех времен, когда западнее этих мест пролегал знаменитый путь "из варяг в греки". Новгородские купцы возвращались с богатой поклажей домой и дорогой решили припрятать часть товара.Необходимо было тайное место, которое могли отыскать только они. Как назло, на пути подвернулось то самое озеро. Один из купцов вдруг увидел, как из воды поднялась "гора песчаная, ото дна воды вверх с сажень".Лучше и не придумаешь! Там древнерусские коммерсанты и решили спрятать излишек. Но, как только подплыли к чудо-острову, тот опрокинул их лодку и утянул бедняг на дно.Несколькими столетиями позже та же "гора" напугала уже вполне реального персонажа — хана Батыя.Якобы во время одного из опустошительных походов на Русь правитель улуса Джучи расположил здесь войска. Ближе к ночи воины повели коней на водопой. Спустя мгновение монгольская армия обратилась в бегство — из воды вынырнуло нечто и стало хватать всех без разбора.После, как считается, бросненское чудовище на долгие годы ушло на дно. Лишь 30 лет назад отголоски древнего кошмара дали о себе знать. В середине 1990-х местный житель, некий Савелий Калмыков, решил рассказать журналистам историю из своего детства.Двенадцатилетним мальчишкой он запомнил, как в небе над озером пронесся подбитый немецкий самолет. "Летел он очень низко к воде. Фашист, видать, хотел дотянуть до суши. И только выправил машину, как вдруг из воды появилась огромная пасть. Ткнулась в железный бок. Пилот ничего сделать не успел. Машина рухнула в воду", — вспоминал Калмыков.Есть вещи пострашнееПосле такого "откровения" ученые решили разобраться в тверской аномалии. И узнать, правдивы ли легенды. К работе приступили в начале 2000-х.Первым делом выяснили: Бросно — озеро доледникового происхождения. Дно неоднородно и изобилует разного рода впадинами и пещерами. Кроме того, в этом месте пересекаются два крупных геологических разлома. Так что для геофизиков водоем — настоящий подарок.Кроме того, в расследовании принимали участие сотрудники "Космопоиска" — организации, специализирующейся на изучении аномалий. Ее руководитель Вадим Чернобров поделился с журналистами собственными соображениями."В один из дней наши приборы все же зафиксировали нечто подозрительное, — рассказывал он. — В нескольких метрах от дна висела большая, размером с железнодорожный вагон, студенистая масса. Мы немного подождали, а потом… бросили подводную петарду. Когда рвануло, "масса" стала медленно подниматься".Энтузиасты решили не рисковать и отплыли на безопасное расстояние. Но было ли чего бояться на самом деле? Работающие параллельно с командой Черноброва гидрологи отвечают: нет.Дело в том, что Бросно — кладезь гидратов (соединений газов с водой, по консистенции похожих на спрессованный снег). В случае механического воздействия наблюдается эффект спускового курка. Газ пузырится, а затем вырывается на поверхность.Бросненский монстр, вероятно, как раз и был таким пузырем. К слову, озеро после развенчания мифа не стало менее опасным. Исследователи отмечают, что некоторые газы в местах геологических разломов при контакте с воздухом легко воспламеняются.
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение

"На километры — ни души". Что ужасает людей на озере Бросно под Тверью

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОзеро
Озеро - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Озеро
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. В Шотландии каждый надеется увидеть лох-несское чудовище, в Швеции — стуршенского монстра, в Китае — канасского дракона. Есть чем похвастаться и российскому озеру Бросно. Местную аномалию пытались разгадать долгие годы.

Несси средней полосы

В 1980-е по Союзу ходила история о том, как группа туристов решила отпраздновать Первомай и отправилась к берегам озера в Калининской (ныне Тверской) области. Энтузиасты запаслись провиантом, взяли палатки и надувные лодки.
Да только воспользоваться этим не успели. На место прибыли ближе к вечеру. Солнце еще освещало верхушки дремучих елей и играло на ровной водной глади. Решили, пока светло, накачать одну из лодок и прокатиться по озеру кружок-другой.
Наутро житель близлежащей деревни Дядьково нашел на берегу рюкзаки и полусобранную палатку — но ни туристов, ни лодки. И нисколько не удивился: любой здешний старожил с детских лет знал, что на озеро Бросно без надобности лучше не соваться.
Каждого, кто решался потревожить покой водоема, ждала страшная участь. А кому захочется быть проглоченным гигантским монстром, обитающим на дне озера? Поговаривали, что пару веков назад на берегах располагалось десятка два деревень. Теперь же в радиусе полутора километров — ни одной. Всех людей сожрал монстр.
Так что бедные туристы — не первые, кого постигла столь ужасная участь. Да и сама легенда родилась не на пустом месте.
© AP PhotoПоддельная фотография лох-несского чудовища
Поддельная фотография лох-несского чудовища - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo
Поддельная фотография лох-несского чудовища

Даже Батый не устоял

До наших дней дошло старинное предание из тех времен, когда западнее этих мест пролегал знаменитый путь "из варяг в греки". Новгородские купцы возвращались с богатой поклажей домой и дорогой решили припрятать часть товара.
Необходимо было тайное место, которое могли отыскать только они. Как назло, на пути подвернулось то самое озеро. Один из купцов вдруг увидел, как из воды поднялась "гора песчаная, ото дна воды вверх с сажень".
Лучше и не придумаешь! Там древнерусские коммерсанты и решили спрятать излишек. Но, как только подплыли к чудо-острову, тот опрокинул их лодку и утянул бедняг на дно.
Несколькими столетиями позже та же "гора" напугала уже вполне реального персонажа — хана Батыя.
© Public domainМиниатюра "Взятие Владимира монголами"
Миниатюра Взятие Владимира монголами - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© Public domain
Миниатюра "Взятие Владимира монголами"
Якобы во время одного из опустошительных походов на Русь правитель улуса Джучи расположил здесь войска. Ближе к ночи воины повели коней на водопой. Спустя мгновение монгольская армия обратилась в бегство — из воды вынырнуло нечто и стало хватать всех без разбора.
После, как считается, бросненское чудовище на долгие годы ушло на дно. Лишь 30 лет назад отголоски древнего кошмара дали о себе знать. В середине 1990-х местный житель, некий Савелий Калмыков, решил рассказать журналистам историю из своего детства.
Двенадцатилетним мальчишкой он запомнил, как в небе над озером пронесся подбитый немецкий самолет. "Летел он очень низко к воде. Фашист, видать, хотел дотянуть до суши. И только выправил машину, как вдруг из воды появилась огромная пасть. Ткнулась в железный бок. Пилот ничего сделать не успел. Машина рухнула в воду", — вспоминал Калмыков.
© AP Photo / Norm GoldsteinМакет "Несси" в Музее лох-несского чудовища в Шотландии
Макет Несси в Музее Лох-Несского чудовища в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© AP Photo / Norm Goldstein
Макет "Несси" в Музее лох-несского чудовища в Шотландии

Есть вещи пострашнее

После такого "откровения" ученые решили разобраться в тверской аномалии. И узнать, правдивы ли легенды. К работе приступили в начале 2000-х.
Первым делом выяснили: Бросно — озеро доледникового происхождения. Дно неоднородно и изобилует разного рода впадинами и пещерами. Кроме того, в этом месте пересекаются два крупных геологических разлома. Так что для геофизиков водоем — настоящий подарок.
Кроме того, в расследовании принимали участие сотрудники "Космопоиска" — организации, специализирующейся на изучении аномалий. Ее руководитель Вадим Чернобров поделился с журналистами собственными соображениями.
"В один из дней наши приборы все же зафиксировали нечто подозрительное, — рассказывал он. — В нескольких метрах от дна висела большая, размером с железнодорожный вагон, студенистая масса. Мы немного подождали, а потом… бросили подводную петарду. Когда рвануло, "масса" стала медленно подниматься".
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЛебедь
Гоголь (утка) - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Лебедь
Энтузиасты решили не рисковать и отплыли на безопасное расстояние. Но было ли чего бояться на самом деле? Работающие параллельно с командой Черноброва гидрологи отвечают: нет.
Дело в том, что Бросно — кладезь гидратов (соединений газов с водой, по консистенции похожих на спрессованный снег). В случае механического воздействия наблюдается эффект спускового курка. Газ пузырится, а затем вырывается на поверхность.
Бросненский монстр, вероятно, как раз и был таким пузырем. К слову, озеро после развенчания мифа не стало менее опасным. Исследователи отмечают, что некоторые газы в местах геологических разломов при контакте с воздухом легко воспламеняются.
Этокский памятник в Государственном историческом музее - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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