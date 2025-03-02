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Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт - РИА Новости, 02.03.2025
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02:34 02.03.2025 (обновлено: 05:08 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002525320.html
Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт
Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт - РИА Новости, 02.03.2025
Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт
Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний заявлял, что покупал спирт для дезинфекции поверхностей, потому что началась... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:34:00+03:00
2025-03-02T05:08:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
свердловский областной суд
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний заявлял, что покупал спирт для дезинфекции поверхностей, потому что началась пандемия, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли. "В судебном заседании подсудимый Аветисян А.А. вину в совершенном преступлении признал частично и показал, что в России проживает с 2011 года... Он торговал продуктами питания с 2019 года. Затем он покупал спирт для дезинфекции... Спирт приобретал у него (у второго фигуранта дела Гурбанова – ред.) для обработки поверхностей, поскольку началась пандемия. В первый раз Гурбанов принес 5 литров, которые он употребил, пил сам и предлагал родственникам. Потом он заказал еще 20 литров. Стал его реализовывать в своей торговой точке", - говорится в материалах суда. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил шестерым из них приговор - они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
https://ria.ru/20241107/tyumeni-1982426005.html
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловский областной суд
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловский областной суд
Фигурант дела о гибели жителей Урала от метанола сообщил, зачем купил спирт

Фигурант дела об отравлении метанолом на Урале купил его для дезинфекции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний заявлял, что покупал спирт для дезинфекции поверхностей, потому что началась пандемия, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли.
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"В судебном заседании подсудимый Аветисян А.А. вину в совершенном преступлении признал частично и показал, что в России проживает с 2011 года... Он торговал продуктами питания с 2019 года. Затем он покупал спирт для дезинфекции... Спирт приобретал у него (у второго фигуранта дела Гурбанова – ред.) для обработки поверхностей, поскольку началась пандемия. В первый раз Гурбанов принес 5 литров, которые он употребил, пил сам и предлагал родственникам. Потом он заказал еще 20 литров. Стал его реализовывать в своей торговой точке", - говорится в материалах суда.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил шестерым из них приговор - они получили от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.
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