https://ria.ru/20250302/oskar-2002529793.html

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар" - РИА Новости, 02.03.2025

В Лос-Анджелесе назовут лауреатов премии "Оскар"

Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 2 марта. Главной интригой для российской аудитории остается вопрос, сможет ли... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T06:01:00+03:00

2025-03-02T06:01:00+03:00

2025-03-02T06:15:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

лос-анджелес

голливуд

боб дилан (роберт циммерман)

кинопремия "оскар"

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 2 марта. Главной интригой для российской аудитории остается вопрос, сможет ли актер Юра Борисов получить статуэтку как лучший актер второго плана.Церемонию в первый раз будет вести американский комик Конан О"Брайен. Она традиционно пройдет на площадке Dolby Theatre и будет транслироваться на телеканале ABC. Церемония начнется в 19.00 по времени Восточного побережья США (3.00 3 марта мск) и продлится около трех часов.Больше всего номинаций на "Оскар" в 2025 году получил фильм "Эмилия Перес", у него их 13, затем следует "Бруталист" и "Злая: Сказка о ведьме Запада" с десятью номинациями у каждого.Кому прочат победу?Шансы на победу у "Эмилии Перес", несмотря на наибольшее количество номинаций, многие критики оценивают невысоко. В последние месяцы эта кинолента с участием Селены Гомес оказалась в центре скандалов из-за того, каким образом в ней изображено трансгендерное сообщество. Под критику попали и старые твиты трансгендерной испанской актрисы Карлы Софии Гаскон, исполнившей в картине главную роль, в которых она позволила себе расистские и исламофобские высказывания.На этом фоне победу в номинации "лучший фильм" многие критики прочат "Аноре", в которой сыграл Борисов и российские актеры Марк Эйдельштейн, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.В номинации "лучшая мужская роль" статуэтку критики изначально прочили обладателю "Оскара" Эдриану Броуди за работу в фильме "Бруталист". За нее он уже получил премии "Золотой глобус" и БАФТА. Однако на церемонии Гильдии киноактеров США (SAG) победу одержал Тимоти Шаламе за исполнение роли певца Боба Дилана. Считается, что победы на SAG более показательны в плане прогнозов об исходе голосования киноакадемии США, поэтому теперь шансы Шаламе получить "Оскар" оцениваются выше.За статуэтку в этой категории также поборются актер Себастиан Стэн за исполнение роли президента США Дональда Трампа в молодости в фильме "Ученик", Рэйф Файнс за "Конклав" и Колман Доминго за фильм "Синг-Синг".Борисову в номинации "лучшая мужская роль второго плана" предстоит конкуренция с Джереми Стронгом, исполнившим роль ментора Трампа, скандально известного адвоката Роя Кона, Кираном Калкиным за фильм "Настоящая боль", Эдвардом Нортоном за байопик "Боб Дилан: Никому не известный" и Гайем Пирсом за "Бруталиста".Критики из авторитетных изданий Hollywood Reporter, Deadline и A.V.Club оценивают шансы Борисова на победу невысоко, все предыдущие награды сезона собрал Калкин.В категории "лучшая женская роль" победу прочат ветерану Голливуда Деми Мур за независимый фильм "Субстанция". Это ее первая номинация на "Оскар" за 46-летнюю карьеру в киноиндустрии.Однако американские критики рекомендуют не списывать со счетов шансы на победу 25-летней Майки Мэдисон за "Анору", бразильской актрисы Фернанды Торрес за "Я все еще здесь" и британской актрисы Синтии Эриво за работу в фильме "Злая: Сказка о ведьме Запада".На "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана претендует певица и актриса Ариана Гранде за "Злую", британская актриса Фелисити Джонс за "Бруталиста", Зои Салдана за "Эмилию Перес" и ветеран киноиндустрии Изабелла Росселлини за "Конклав". Большинство американских кинокритиков прочат победу Салдане, которая уже получила за эту роль БАФТУ, SAG и "Золотой глобус".

https://ria.ru/20250302/oskar-2002277153.html

https://ria.ru/20250302/oskar-2002289079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп, лос-анджелес, голливуд, боб дилан (роберт циммерман), кинопремия "оскар"