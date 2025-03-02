https://ria.ru/20250302/opros-2002608186.html
Опрос показал, как американцы относятся к России
Опрос показал, как американцы относятся к России - РИА Новости, 02.03.2025
Опрос показал, как американцы относятся к России
Более трети американцев считают Россию союзником или дружественно настроенной к США, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:10:00+03:00
2025-03-02T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более трети американцев считают Россию союзником или дружественно настроенной к США, следует из опроса телеканала CBS и компании YouGov. Согласно полученным данным, 34% жителей США рассматривают РФ в качестве союзника или дружественной Соединенным Штатам страны. Среди сторонников правящей Республиканской партии доля тех, кто положительно настроен по отношению к России, составляет 41%. Еще 32% респондентов назвали Россию недружественной страной, а 34% - врагом. Опрос проводился 26-28 февраля среди 2311 взрослых американцев. Погрешность составляет 2,5 процентных пунктов. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html
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в мире, россия, сша, москва
В мире, Россия, США, Москва
Опрос показал, как американцы относятся к России
CBS: более трети американцев считают Россию союзником или дружественной к США