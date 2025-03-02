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В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
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13:17 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/obstrely-2002568346.html
В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки
В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки
Мужчина и женщина пострадали минувшей ночью в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил глава... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:17:00+03:00
2025-03-02T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
грайворон
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали минувшей ночью в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и совершены атаки с применением 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 23 частных домовладениях, объекте связи, двух социальных объектах, оборудовании сельхозпредприятия, трех единицах спецтехники и 11 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Казначеевка, Карабаново, Рождествено, Соболевка, Шелаево и хутору Леоновка совершены атаки 15 беспилотников... Ночью в селе Кукуевка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного домовладения женщина получила баротравму, пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и зафиксированы атаки 12 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано 4 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 8 боеприпасами и атакам с помощью 9 БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов обстреляны 23 боеприпасами и атакованы 8 дронами. В Ракитянском районе село Дмитриевка атаковано одним беспилотником. В Шебекинском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары с помощью 23 беспилотников. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Тополи выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников... Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. После осмотра и оказания необходимой помощи продолжит лечение амбулаторно", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html
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белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Грайворон, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки

Гладков: от ударов ВСУ по Белгородской области пострадали мужчина и женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали минувшей ночью в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и совершены атаки с применением 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 23 частных домовладениях, объекте связи, двух социальных объектах, оборудовании сельхозпредприятия, трех единицах спецтехники и 11 транспортных средствах.
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"В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Казначеевка, Карабаново, Рождествено, Соболевка, Шелаево и хутору Леоновка совершены атаки 15 беспилотников... Ночью в селе Кукуевка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного домовладения женщина получила баротравму, пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и зафиксированы атаки 12 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано 4 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 8 боеприпасами и атакам с помощью 9 БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов обстреляны 23 боеприпасами и атакованы 8 дронами. В Ракитянском районе село Дмитриевка атаковано одним беспилотником. В Шебекинском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары с помощью 23 беспилотников.
"В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Тополи выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников... Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. После осмотра и оказания необходимой помощи продолжит лечение амбулаторно", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаГрайворонВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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