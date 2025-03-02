https://ria.ru/20250302/obstrely-2002568346.html

В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки

В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки - РИА Новости, 02.03.2025

В Белгородской области два человека пострадали от ударов ВСУ за сутки

Мужчина и женщина пострадали минувшей ночью в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил глава... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:17:00+03:00

2025-03-02T13:17:00+03:00

2025-03-02T13:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

грайворон

вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 2 мар - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали минувшей ночью в Белгородской области в результате ударов со стороны Украины, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 55 снарядов и совершены атаки с применением 78 беспилотников, из них 45 дронов были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в одном многоквартирном доме, 23 частных домовладениях, объекте связи, двух социальных объектах, оборудовании сельхозпредприятия, трех единицах спецтехники и 11 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе по сёлам Двулучное, Казначеевка, Карабаново, Рождествено, Соболевка, Шелаево и хутору Леоновка совершены атаки 15 беспилотников... Ночью в селе Кукуевка в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА на территорию частного домовладения женщина получила баротравму, пострадавшей оказана медицинская помощь на месте, от предложенной госпитализации отказалась", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и зафиксированы атаки 12 беспилотников. В Борисовском районе село Берёзовка атаковано 4 беспилотниками. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись обстрелам 8 боеприпасами и атакам с помощью 9 БПЛА. В Краснояружском районе пять населенных пунктов обстреляны 23 боеприпасами и атакованы 8 дронами. В Ракитянском районе село Дмитриевка атаковано одним беспилотником. В Шебекинском округе по пяти населенным пунктам выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары с помощью 23 беспилотников. "В Грайворонском муниципальном округе по городу Грайворон, сёлам Дроновка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутору Тополи выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников... Сегодня ночью в городе Грайворон в результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль пострадал мужчина. Он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. После осмотра и оказания необходимой помощи продолжит лечение амбулаторно", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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грайворон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, украина, грайворон, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины