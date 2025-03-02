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Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 02.03.2025
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:30:00+03:00
2025-03-02T00:30:00+03:00
2025-03-02T00:30:00+03:00
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Шесть вооруженных атак - на горловском направлении", - сообщает управление. Отмечается, что всего было выпущено 15 боеприпасов. В предыдущие сутки было зафиксировано 20 обстрелов.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, донецкая народная республика
В мире, Украина, Донецкая Народная Республика
Украинские войска за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 15 боеприпасов