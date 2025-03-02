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Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 02.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:36:00+03:00
2025-03-02T22:36:00+03:00
2025-03-02T22:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 2 мар - РИА Новости. Украинские войска за 25 минут дважды обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе в кассетном исполнении, сообщили в управлении правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.50 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм... 21.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска дважды обстреляли Горловку за 25 минут