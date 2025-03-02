https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html

В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ

В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025

В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ

ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:28:00+03:00

2025-03-02T10:28:00+03:00

2025-03-02T10:47:00+03:00

херсонская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

россия

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона."Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", — сказал он. Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.

https://ria.ru/20250301/miny-2002418978.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия