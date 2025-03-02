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В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:28:00+03:00
2025-03-02T10:28:00+03:00
2025-03-02T10:47:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона."Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", — сказал он. Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
В Херсонской области ВСУ обстреляли машину, два человека погибли и один ранен