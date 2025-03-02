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В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:28 02.03.2025 (обновлено: 10:47 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/obstrel-2002546037.html
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ
ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:28:00+03:00
2025-03-02T10:47:00+03:00
херсонская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
россия
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона."Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", — сказал он. Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
https://ria.ru/20250301/miny-2002418978.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Россия
В Херсонской области два человека погибли при обстреле ВСУ

В Херсонской области ВСУ обстреляли машину, два человека погибли и один ранен

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. ВСУ открыли огонь по движущейся машине на левом берегу Днепра в Херсонской области, погибли два человека, заявил представитель экстренных служб региона.
"Киевские боевики обстреляли автомобиль на дороге между Новой Маячкой и Обрывками, в результате два человека, включая водителя, погибли на месте. Одна женщина получила сильные ранения", — сказал он.
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В Херсонской области мирный житель подорвался на минах, разбросанных ВСУ
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Раненую доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Украинские военные регулярно обстреливают Херсонскую область. В пятницу глава региона Владимир Сальдо сообщил о двух погибших мирных жителях — в Алешках и Рыбальчем.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киев не признает его легитимность. Сейчас под контролем Москвы находится 75 процентов территории региона, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоРоссия
 
 
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