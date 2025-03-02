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МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:17 02.03.2025 (обновлено: 20:17 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/obse-2002609320.html
МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ
МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ - РИА Новости, 02.03.2025
МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ
ОБСЕ обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР, заявила официальный... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:17:00+03:00
2025-03-02T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
мария захарова
обсе
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ОБСЕ обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале."А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения", — написала она.Ранее в воскресенье бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас дал интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, в котором рассказал, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении военных ЛНР и ДНР, после чего их позиции немедленно оказывались под обстрелом.После госпереворота на Украине в 2014-м жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться киевскому режиму. В апреле того же года власти страны начали против них силовую операцию. На этих территориях по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. В попытках мирного урегулирования конфликта и для наблюдения за ситуацией в регионе разместили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в которой были и греческие представители. Власти ДНР и ЛНР не раз заявляли, что она действует в интересах Киева.
https://ria.ru/20250201/mid-1996819683.html
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в мире, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, мария захарова, обсе, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Украина
МИД призвал ОБСЕ к ответу после сообщений о работе ее миссии в пользу ВСУ

Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на сообщения о работе ее миссии на ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПредставители ОБСЕ в поселке Александровка Донецкой области
Представители ОБСЕ в поселке Александровка Донецкой области - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Представители ОБСЕ в поселке Александровка Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. ОБСЕ обязана отреагировать на сообщения о том, что ВСУ тайно получали от сотрудников ее миссии данные о расположении бойцов ЛНР и ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
"А вот это требует не просто политических заявлений, но серьезного расследования! Завывания про то, что это было при прежнем руководстве секретариата ОБСЕ, в счет не принимаются. ОБСЕ обязана действенно отреагировать на предъявленные обвинения", — написала она.
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Ранее в воскресенье бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас дал интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, в котором рассказал, что наблюдатели из миссии ОБСЕ в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении военных ЛНР и ДНР, после чего их позиции немедленно оказывались под обстрелом.
После госпереворота на Украине в 2014-м жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться киевскому режиму. В апреле того же года власти страны начали против них силовую операцию. На этих территориях по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики.
В попытках мирного урегулирования конфликта и для наблюдения за ситуацией в регионе разместили специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, в которой были и греческие представители. Власти ДНР и ЛНР не раз заявляли, что она действует в интересах Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваОБСЕВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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