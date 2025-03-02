https://ria.ru/20250302/obse-2002581170.html

Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные, заявил экс-дипломат

Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные, заявил экс-дипломат - РИА Новости, 02.03.2025

Наблюдатели ОБСЕ передавали ВСУ секретные данные, заявил экс-дипломат

Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:51:00+03:00

2025-03-02T14:51:00+03:00

2025-03-02T15:10:00+03:00

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АФИНЫ, 2 мар - РИА Новости. Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) в Донбассе передавали украинским военным секретную информацию о расположении вооруженных формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно обстреливались, заявил бывший посол Греции на Украине Василиос Борновас в интервью корреспонденту Hellas Journal Панайотису Павлосу, интервью также показал телеканал Ellines TV.После государственного переворота 2014 года жители Донецкой и Луганской областей отказались подчиняться новому киевскому режиму. Власти Украины в апреле того же года начали силовую операцию против недовольных сменой власти. На территориях Донецкой и Луганской областей по итогам референдума были провозглашены Донецкая и Луганская Народные Республики. Во время попыток мирного урегулирования конфликта для наблюдения за ситуацией в регионе была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, в которой были и греческие представители. Власти ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что миссия действует в интересах Киева. Слова бывшего греческого посла на Украине подтверждают это. В интервью Борновас называет русскоязычных жителей восточных регионов "русскими"."Одна из проблем, которая также привлекла мое внимание, касалась использования секретной информации, переданной наблюдателями ОБСЕ, о расположении вооружений на русской стороне линии соприкосновения на востоке Украины. Поскольку эти позиции немедленно обстреливались украинским огнем, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам", - сказал Борновас.Дипломат также уточнил, что с украинскими военными, которые прибыли с Западной Украины, и к которым русскоязычные греки относились с большим предубеждением, были "серьезные проблемы".По словам экс-посла, напряженность между русскоязычными и украинскими властями на востоке Украины была связана и с обязательным преподаванием и использованием украинского языка, запретом говорить по-русски в районах, которые были полностью русскоязычными, и так далее."Не думаю, что Украина когда-либо была заинтересована в спокойном решении этой проблемы", - отметил Борновас.Бывший посол также перечислил ряд проблем, которые спровоцировали кризис."Невключение большого русского населения восточной Украины в законопроект о признании коренных народов - в основном признаются только татары и никто другой, - планирование проведения девяти многонациональных учений в 2022 году, постоянное присутствие британских и канадских войск на украинской территории в течение многих лет, настойчивое требование черноморских сил НАТО навязать вновь открытое право мирного прохода, соглашение между Великобританией и Украиной о создании двух военно-морских баз, одной из них - в Азовском море", - озвучил проблемы Борновас.Кроме того, экс-посол подчеркнул, что российская сторона с беспокойством воспринимала организацию и функционирование украинской армии по стандартам НАТО с обеспечением ее необходимыми средствами и работой фондов.По словам дипломата, невыполнение Минских соглашений создало непреодолимый разрыв во взглядах двух сторон."Наиболее серьезным вопросом, беспокоившим русских в течение долгого времени, была возможность вступления Украины в НАТО, и к 2021 году было более чем очевидно, что именно так и будут развиваться события, несмотря на неоднократные предупреждения России", - подытожил Борновас.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20220426/obse-1785449533.html

https://ria.ru/20220919/gosizmena-1817880222.html

https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, обсе, вооруженные силы украины