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В Николаеве женщины потребовали от ТЦК отпустить мобилизованных
В Николаеве женщины потребовали от ТЦК отпустить мобилизованных - РИА Новости, 02.03.2025
В Николаеве женщины потребовали от ТЦК отпустить мобилизованных
Женщины перекрыли въезд в военкомат в Николаеве на юге Украины и требуют отпустить мобилизованных, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Женщины перекрыли въезд в военкомат в Николаеве на юге Украины и требуют отпустить мобилизованных, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Николаеве жены и матери мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) и требуют отпустить их родных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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в мире, украина, николаев (украина), страна.ua
В мире, Украина, Николаев (Украина), Страна.ua
В Николаеве женщины потребовали от ТЦК отпустить мобилизованных
Женщины в Николаеве перекрыли въезд в ТЦК, требуя отпустить мобилизованных
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Женщины перекрыли въезд в военкомат в Николаеве на юге Украины и требуют отпустить мобилизованных, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Николаеве
жены и матери мобилизованных перекрыли въезд в ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.) и требуют отпустить их родных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.