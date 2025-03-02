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Генсек НАТО заявил о желании европейских лидеров помочь Украине
Генсек НАТО заявил о желании европейских лидеров помочь Украине - РИА Новости, 02.03.2025
Генсек НАТО заявил о желании европейских лидеров помочь Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам на встрече европейских лидеров в Лондоне, что слышал от ряда европейских лидеров о желании помочь с гарантиями по... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T22:27:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил журналистам на встрече европейских лидеров в Лондоне, что слышал от ряда европейских лидеров о желании помочь с гарантиями по безопасности для Украины, а также повысить затраты на свою оборону. В воскресенье в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. "Сегодня за столом я слушал новости, и я не назову их (страны - ред.) вам, потому что они должны это сделать сами, но это очень хорошие новости, что больше европейских стран повысят затраты на оборону", - заявил Рютте журналистам. Рютте подчеркнул важность подготовки к будущему мирному урегулированию украинского конфликта. По словам генсека, нужно гарантировать, что страны Европы будут готовы помочь с гарантиями по безопасности для Киева. Также Рютте высказался против опасений, что США выйдут из НАТО, пока президент Дональд Трамп находится у власти. Он подчеркнул, что находится в постоянном контакте с американским лидером. "Он (Трамп - ред.) все еще привержен пятой статье (о коллективной безопасности НАТО - ред.). Хватит сплетничать, выйдут ли США или нет. Они в НАТО. США привержены НАТО", - добавил Рютте. В конце февраля Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится. Сам Трамп неоднократно выражал недовольство работой альянса и грозил выходом США из НАТО в случае, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность.
https://ria.ru/20250228/tramp-2002077595.html
https://ria.ru/20250214/nato-1999416790.html
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в мире, сша, украина, лондон, марк рютте, дональд трамп, кир стармер, нато
В мире, США, Украина, Лондон, Марк Рютте, Дональд Трамп, Кир Стармер, НАТО
Генсек НАТО заявил о желании европейских лидеров помочь Украине
Генсек НАТО Рютте: страны ЕС хотят помочь с гарантиями безопасности для Украины