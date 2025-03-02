Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО
Пушков: Трамп не может вывести США из НАТО без одобрения сената
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может вывести страну из НАТО своим указом, против этого решения в сенате будут демократы и некоторые республиканцы, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Экс-главком НАТО, американский генерал Джеймс Ставридис прямо назвал нынешний разлом между США и Европой "расколом" и допустил, что НАТО, возможно, доживает последние дни. Насколько это реально? Вывести США из НАТО Трамп своим решением не может. В декабре 2023 года конгрессом США была принята поправка, запрещающая любому президенту вывести США из НАТО без одобрения сената США или соответствующего акта конгресса. Одним из инициаторов поправки, кстати, был нынешний госсекретарь (Марко) Рубио. Даст ли сенат "добро"? Пока вопрос не вставал в практической плоскости. Полагаю, демократы будут категорически против, и их поддержит часть республиканцев", - написал Пушков.
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Сенатор отметил, что отдельные призывы покинуть НАТО, раздающиеся в Вашингтоне, пока выражают, скорее, "умонастроения части трампистов", их недовольство низким вкладом европейцев в обеспечение безопасности Европы.
"Словом, пока такой сценарий маловероятен. Но что вполне вероятно, так это дистанцирование США от европейских союзников, которые теперь союзники (Владимира) Зеленского, но не Трампа. В условиях раскола по поводу Украины и России, НАТО может вступить в фазу анемии, неспособности принимать общие для всех решения. Будет ли это означать конец НАТО? Это будет зависеть от глубины и длительности раскола между США и Европой", ‐ констатировал политик.
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