Рейтинг@Mail.ru
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:29 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/nato-2002591224.html
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО - РИА Новости, 02.03.2025
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО
Президент США Дональд Трамп не может вывести страну из НАТО своим указом, против этого решения в сенате будут демократы и некоторые республиканцы, напомнил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:29:00+03:00
2025-03-02T16:29:00+03:00
в мире
сша
россия
европа
дональд трамп
алексей пушков
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152446/02/1524460245_0:180:3002:1869_1920x0_80_0_0_6c338417ef893a903471ddc0b8a9cab2.jpg
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может вывести страну из НАТО своим указом, против этого решения в сенате будут демократы и некоторые республиканцы, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. "Экс-главком НАТО, американский генерал Джеймс Ставридис прямо назвал нынешний разлом между США и Европой "расколом" и допустил, что НАТО, возможно, доживает последние дни. Насколько это реально? Вывести США из НАТО Трамп своим решением не может. В декабре 2023 года конгрессом США была принята поправка, запрещающая любому президенту вывести США из НАТО без одобрения сената США или соответствующего акта конгресса. Одним из инициаторов поправки, кстати, был нынешний госсекретарь (Марко) Рубио. Даст ли сенат "добро"? Пока вопрос не вставал в практической плоскости. Полагаю, демократы будут категорически против, и их поддержит часть республиканцев", - написал Пушков. Сенатор отметил, что отдельные призывы покинуть НАТО, раздающиеся в Вашингтоне, пока выражают, скорее, "умонастроения части трампистов", их недовольство низким вкладом европейцев в обеспечение безопасности Европы. "Словом, пока такой сценарий маловероятен. Но что вполне вероятно, так это дистанцирование США от европейских союзников, которые теперь союзники (Владимира) Зеленского, но не Трампа. В условиях раскола по поводу Украины и России, НАТО может вступить в фазу анемии, неспособности принимать общие для всех решения. Будет ли это означать конец НАТО? Это будет зависеть от глубины и длительности раскола между США и Европой", ‐ констатировал политик. Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с идеей выхода США из НАТО и ООН.
https://ria.ru/20250113/trampizm-1993361454.html
https://ria.ru/20250226/mnogopolyarnost-2001557888.html
сша
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152446/02/1524460245_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_2bbb476c099fb5fddc4be8708f653bfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, европа, дональд трамп, алексей пушков, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, оон
В мире, США, Россия, Европа, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, ООН
Пушков высказался насчет решения Трампа о выходе США из НАТО

Пушков: Трамп не может вывести США из НАТО без одобрения сената

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не может вывести страну из НАТО своим указом, против этого решения в сенате будут демократы и некоторые республиканцы, напомнил сенатор РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
"Экс-главком НАТО, американский генерал Джеймс Ставридис прямо назвал нынешний разлом между США и Европой "расколом" и допустил, что НАТО, возможно, доживает последние дни. Насколько это реально? Вывести США из НАТО Трамп своим решением не может. В декабре 2023 года конгрессом США была принята поправка, запрещающая любому президенту вывести США из НАТО без одобрения сената США или соответствующего акта конгресса. Одним из инициаторов поправки, кстати, был нынешний госсекретарь (Марко) Рубио. Даст ли сенат "добро"? Пока вопрос не вставал в практической плоскости. Полагаю, демократы будут категорически против, и их поддержит часть республиканцев", - написал Пушков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Идеология трампизма изменит США и весь мир
13 января, 08:00
Сенатор отметил, что отдельные призывы покинуть НАТО, раздающиеся в Вашингтоне, пока выражают, скорее, "умонастроения части трампистов", их недовольство низким вкладом европейцев в обеспечение безопасности Европы.
"Словом, пока такой сценарий маловероятен. Но что вполне вероятно, так это дистанцирование США от европейских союзников, которые теперь союзники (Владимира) Зеленского, но не Трампа. В условиях раскола по поводу Украины и России, НАТО может вступить в фазу анемии, неспособности принимать общие для всех решения. Будет ли это означать конец НАТО? Это будет зависеть от глубины и длительности раскола между США и Европой", ‐ констатировал политик.
Ранее американский предприниматель Илон Маск согласился с идеей выхода США из НАТО и ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Многополярность и "большая стратегия" Трампа
26 февраля, 08:00
 
В миреСШАРоссияЕвропаДональд ТрампАлексей ПушковДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала