Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса
Экс-главком НАТО в Европе Ставридис: НАТО может исчезнуть на фоне раскола
© AP Photo / Molly RileyАдмирал Джеймс Ставридис
© AP Photo / Molly Riley
Адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. НАТО может исчезнуть на фоне раскола в отношениях США и европейских членов альянса, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
По его словам, в Брюсселе очень глубоко обеспокоены результатами встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, теперь странам Европы придется "выйти на первый план" и увеличить помощь Киеву, так как США дали понять, что помощь Украине станет "геополитической ошибкой эпических размеров". Ведущий телеканала отметил, что некоторые европейские политики, в том числе глава победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, подчеркнули, что Европа не может рассчитывать на то, что США будут обеспечивать действие пятой статьи о коллективной безопасности НАТО.
Трамп намерен добиться прекращения лидирующей роли США в помощи НАТО
27 февраля, 22:02
"Возможно, мы можем быть свидетелями последних дней НАТО..., а также появления Организации европейского договора", - заявил Ставридис в ответ на вопрос, смог ли Трамп исключить США из НАТО.
По словам Ставридиса, вопрос о том, стоит ли поддерживать "атакуемую демократию" или Россию, может "вбить клин" в сердце Североатлантического альянса и ставит под вопрос доверие США как партнеру. Ставридис подчеркнул, что США находятся в меньшей безопасности, если не будет находится в альянсе.
В конце февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
Маск согласился с идеей выхода США из НАТО и ООН
Вчера, 06:50