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Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса - РИА Новости, 02.03.2025
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11:28 02.03.2025 (обновлено: 13:05 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/nato-2002551344.html
Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса
Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса - РИА Новости, 02.03.2025
Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса
НАТО может исчезнуть на фоне раскола в отношениях США и европейских членов альянса, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:28:00+03:00
2025-03-02T13:05:00+03:00
в мире
сша
европа
россия
дональд трамп
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. НАТО может исчезнуть на фоне раскола в отношениях США и европейских членов альянса, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис. По его словам, в Брюсселе очень глубоко обеспокоены результатами встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, теперь странам Европы придется "выйти на первый план" и увеличить помощь Киеву, так как США дали понять, что помощь Украине станет "геополитической ошибкой эпических размеров". Ведущий телеканала отметил, что некоторые европейские политики, в том числе глава победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, подчеркнули, что Европа не может рассчитывать на то, что США будут обеспечивать действие пятой статьи о коллективной безопасности НАТО. "Возможно, мы можем быть свидетелями последних дней НАТО..., а также появления Организации европейского договора", - заявил Ставридис в ответ на вопрос, смог ли Трамп исключить США из НАТО. По словам Ставридиса, вопрос о том, стоит ли поддерживать "атакуемую демократию" или Россию, может "вбить клин" в сердце Североатлантического альянса и ставит под вопрос доверие США как партнеру. Ставридис подчеркнул, что США находятся в меньшей безопасности, если не будет находится в альянсе. В конце февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
https://ria.ru/20250227/tramp-2002067710.html
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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), владимир зеленский, нато, хдс/хсс, министерство обороны сша
В мире, США, Европа, Россия, Дональд Трамп, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), Владимир Зеленский, НАТО, ХДС/ХСС, Министерство обороны США
Экс-главком НАТО в Европе предупредил о возможности исчезновения альянса

Экс-главком НАТО в Европе Ставридис: НАТО может исчезнуть на фоне раскола

© AP Photo / Molly RileyАдмирал Джеймс Ставридис
Адмирал Джеймс Ставридис - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Molly Riley
Адмирал Джеймс Ставридис. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. НАТО может исчезнуть на фоне раскола в отношениях США и европейских членов альянса, заявил телеканалу CNN бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.
По его словам, в Брюсселе очень глубоко обеспокоены результатами встречи Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, которая прошла в Белом доме в пятницу. По его словам, теперь странам Европы придется "выйти на первый план" и увеличить помощь Киеву, так как США дали понять, что помощь Украине станет "геополитической ошибкой эпических размеров". Ведущий телеканала отметил, что некоторые европейские политики, в том числе глава победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, подчеркнули, что Европа не может рассчитывать на то, что США будут обеспечивать действие пятой статьи о коллективной безопасности НАТО.
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27 февраля, 22:02
"Возможно, мы можем быть свидетелями последних дней НАТО..., а также появления Организации европейского договора", - заявил Ставридис в ответ на вопрос, смог ли Трамп исключить США из НАТО.
По словам Ставридиса, вопрос о том, стоит ли поддерживать "атакуемую демократию" или Россию, может "вбить клин" в сердце Североатлантического альянса и ставит под вопрос доверие США как партнеру. Ставридис подчеркнул, что США находятся в меньшей безопасности, если не будет находится в альянсе.
В конце февраля президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину она не понадобится.
Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность альянса и потребовал от всех стран-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП. При этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что США пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей-Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте говорил о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
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Вчера, 06:50
 
В миреСШАЕвропаРоссияДональд ТрампДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ЗеленскийНАТОХДС/ХССМинистерство обороны США
 
 
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