https://ria.ru/20250302/ms-30-2002524802.html

"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.03.2025

"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос". РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту:

https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html

https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html

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Дарья Буймова

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