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"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.03.2025
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Наука
 
02:20 02.03.2025 (обновлено: 06:19 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/ms-30-2002524802.html
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.03.2025
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту:
https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль Прогресс МС-30 пристыковался к МКС

© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.
МКС - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
"Роскосмос" рассказал об изменениях в составах экспедиций на МКС
7 февраля, 10:08
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту:
  • одежду и питание для космонавтов;
  • медицинские и санитарно-гигиенические средства;
  • 950 килограммов топлива;
  • 420 килограммов питьевой воды;
  • 50 килограммов азота;
  • новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Маск предложил вернуть МКС с орбиты
20 февраля, 20:32
 
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