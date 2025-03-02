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"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС - РИА Новости, 02.03.2025
"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:20:00+03:00
2025-03-02T02:20:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос".Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту:
https://ria.ru/20250207/uiljams-1997892607.html
https://ria.ru/20250220/mask-2000650402.html
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"Прогресс МС-30" пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль Прогресс МС-30 пристыковался к МКС
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыковался к Международной космической станции, трансляцию стыковки вел "Роскосмос
".
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем стартовала с космодрома Байконур в 0.24 ночи 28 февраля. Выведение "Прогресса" на орбиту заняло около девяти минут, а его самостоятельный полет к МКС — почти 50 часов. За время пути корабль сделал 34 оборота вокруг Земли. Всего орбитальная миссия нового грузовика, как ожидается, продлится 193 суток.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль привез на орбиту:
- одежду и питание для космонавтов;
- медицинские и санитарно-гигиенические средства;
- 950 килограммов топлива;
- 420 килограммов питьевой воды;
- 50 килограммов азота;
- новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.