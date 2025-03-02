Рейтинг@Mail.ru
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:41 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами - РИА Новости, 02.03.2025
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:41:00+03:00
2025-03-02T09:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002541984_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_49cf458947d50521c31cf8820632599c.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы капитального ремонта обновили трехэтажный дом, расположенный по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Кроме того, дополняется, что здание возвели в 1917 году в стиле неоклассицизма, оно богато украшено декоративными элементами, а фасады имеют сложную пластику. В процессе ремонта постарались сохранить все уникальные детали исторического здания. Подчеркивается, что также "привели в порядок" здание с рустованным фасадом, расположенное по адресу 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2, его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. В ходе работ особое внимание было уделено восстановлению фасада. Также в этом году "приведут в порядок" дом с рустованным фасадом по адресу Большой Факельный переулок, дом 8. Отмечается, что здание возвели по индивидуальному проекту в 1860 году, также оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Дополняется, что в доме обновят фасад, крышу, подвал и подъезд, а также заменят ряд инженерных систем.
https://realty.ria.ru/20250217/kapremont-1999091718.html
https://ria.ru/20250203/moskva-1996650580.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002541984_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_0028eae80cc7041548c1dae317749d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами

В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами за 10 лет

© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города МосквыБолее 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет
Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Дом Варваринского акционерного общества домовладельцев после реставрации в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Осторожно, ведутся работы! Топ-10 фактов про капремонт жилых домов в Москве
17 февраля, 10:00
Отмечается, что в рамках программы капитального ремонта обновили трехэтажный дом, расположенный по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Кроме того, дополняется, что здание возвели в 1917 году в стиле неоклассицизма, оно богато украшено декоративными элементами, а фасады имеют сложную пластику. В процессе ремонта постарались сохранить все уникальные детали исторического здания.
Подчеркивается, что также "привели в порядок" здание с рустованным фасадом, расположенное по адресу 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2, его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. В ходе работ особое внимание было уделено восстановлению фасада.
Также в этом году "приведут в порядок" дом с рустованным фасадом по адресу Большой Факельный переулок, дом 8. Отмечается, что здание возвели по индивидуальному проекту в 1860 году, также оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Дополняется, что в доме обновят фасад, крышу, подвал и подъезд, а также заменят ряд инженерных систем.
О градостроительной политике в Москве, программе реновации и общении с инвесторами. Интервью с Владимиром Ефимовым - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Владимир Ефимов: ремонтировать в Москве здания, чья эпоха ушла, нет смысла
3 февраля, 08:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваКапремонт в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала