https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html

В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами

В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами - РИА Новости, 02.03.2025

В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами

Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:41:00+03:00

2025-03-02T09:41:00+03:00

2025-03-02T09:41:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы капитального ремонта обновили трехэтажный дом, расположенный по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Кроме того, дополняется, что здание возвели в 1917 году в стиле неоклассицизма, оно богато украшено декоративными элементами, а фасады имеют сложную пластику. В процессе ремонта постарались сохранить все уникальные детали исторического здания. Подчеркивается, что также "привели в порядок" здание с рустованным фасадом, расположенное по адресу 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2, его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. В ходе работ особое внимание было уделено восстановлению фасада. Также в этом году "приведут в порядок" дом с рустованным фасадом по адресу Большой Факельный переулок, дом 8. Отмечается, что здание возвели по индивидуальному проекту в 1860 году, также оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Дополняется, что в доме обновят фасад, крышу, подвал и подъезд, а также заменят ряд инженерных систем.

https://realty.ria.ru/20250217/kapremont-1999091718.html

https://ria.ru/20250203/moskva-1996650580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве