https://ria.ru/20250302/moskva-2002542291.html
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами - РИА Новости, 02.03.2025
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:41:00+03:00
2025-03-02T09:41:00+03:00
2025-03-02T09:41:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
капремонт в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002541984_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_49cf458947d50521c31cf8820632599c.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках программы капитального ремонта обновили трехэтажный дом, расположенный по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Кроме того, дополняется, что здание возвели в 1917 году в стиле неоклассицизма, оно богато украшено декоративными элементами, а фасады имеют сложную пластику. В процессе ремонта постарались сохранить все уникальные детали исторического здания. Подчеркивается, что также "привели в порядок" здание с рустованным фасадом, расположенное по адресу 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2, его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. В ходе работ особое внимание было уделено восстановлению фасада. Также в этом году "приведут в порядок" дом с рустованным фасадом по адресу Большой Факельный переулок, дом 8. Отмечается, что здание возвели по индивидуальному проекту в 1860 году, также оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Дополняется, что в доме обновят фасад, крышу, подвал и подъезд, а также заменят ряд инженерных систем.
https://realty.ria.ru/20250217/kapremont-1999091718.html
https://ria.ru/20250203/moskva-1996650580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002541984_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_0028eae80cc7041548c1dae317749d39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Капремонт в Москве
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами
В Москве отремонтировали более 300 зданий с рустованными фасадами за 10 лет
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Более 300 заданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в Москве за 10 лет, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"Более 300 зданий с рустованными фасадами капитально отремонтировали в столице за 10 лет. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках программы капитального ремонта обновили трехэтажный дом, расположенный по адресу Казарменный переулок, дом 10, строение 1. Кроме того, дополняется, что здание возвели в 1917 году в стиле неоклассицизма, оно богато украшено декоративными элементами, а фасады имеют сложную пластику. В процессе ремонта постарались сохранить все уникальные детали исторического здания.
Подчеркивается, что также "привели в порядок" здание с рустованным фасадом, расположенное по адресу 5-я улица Ямского Поля, дом 23, корпус 2, его возвели в 1937 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма. В ходе работ особое внимание было уделено восстановлению фасада.
Также в этом году "приведут в порядок" дом с рустованным фасадом по адресу Большой Факельный переулок, дом 8. Отмечается, что здание возвели по индивидуальному проекту в 1860 году, также оно украшено рустом, сандриками в виде фронтонов, витражным окном, замковыми камнями и лучковыми перемычками над окнами. Дополняется, что в доме обновят фасад, крышу, подвал и подъезд, а также заменят ряд инженерных систем.