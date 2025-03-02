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Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта - РИА Новости, 02.03.2025
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03:38 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/moskva-2002527533.html
Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта
Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта - РИА Новости, 02.03.2025
Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта
Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:38:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах. "Планируем, что спортивный комплекс "Воробьевы горы" будет работать до конца марта", - рассказали в пресс-службе площадки. В комплексе "Лата трэк", расположенном в Крылатском, отметили, что завершение сезона зависит от погоды. В данный момент оно ожидается в конце марта или, возможно, в начале апреля. "Все зависит от погоды. Мы планируем до 20-х чисел марта, но здесь уже как позволит погода", - добавили в спорткомплексе "Кант". В горнолыжных комплексах "Воробьевы горы" и "Кант" также отметили, что не планируют закрывать склоны поочередно, они прекратят работу одновременно. В спорткомплексе "Лата трэк" сообщили, что решение будет принято в зависимости от состояния склонов.
https://realty.ria.ru/20250117/moskva-1993630859.html
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москва, общество
Москва, Общество
Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта

Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта, но многое зависит от погоды

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДевушка на смотровой площадке на Воробьевых горах
Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Девушка на смотровой площадке на Воробьевых горах. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Горнолыжный сезон в Москве завершится в конце марта, сообщили РИА Новости в столичных горнолыжных комплексах.
"Планируем, что спортивный комплекс "Воробьевы горы" будет работать до конца марта", - рассказали в пресс-службе площадки.
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В комплексе "Лата трэк", расположенном в Крылатском, отметили, что завершение сезона зависит от погоды. В данный момент оно ожидается в конце марта или, возможно, в начале апреля.
"Все зависит от погоды. Мы планируем до 20-х чисел марта, но здесь уже как позволит погода", - добавили в спорткомплексе "Кант".
В горнолыжных комплексах "Воробьевы горы" и "Кант" также отметили, что не планируют закрывать склоны поочередно, они прекратят работу одновременно. В спорткомплексе "Лата трэк" сообщили, что решение будет принято в зависимости от состояния склонов.
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