В Москве почтили память десантников 6-й роты
В Москве почтили память погибших в Чечне десантников 6-й роты
Памятник "Орлам 6-й Псковской роты". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в Москве, сообщает Минобороны России.
Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
"На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты. Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро", - отметили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в митинге приняли участие заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей Чубарыкин, сотрудники представительства Псковской области при правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка.
"Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах", - уточнили в МО.
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1 марта 2020, 03:19