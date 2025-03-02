https://ria.ru/20250302/moskva-2002517328.html

В Москве почтили память десантников 6-й роты

В Москве почтили память десантников 6-й роты - РИА Новости, 02.03.2025

В Москве почтили память десантников 6-й роты

Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T00:08:00+03:00

2025-03-02T00:08:00+03:00

2025-03-02T00:08:00+03:00

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воздушно-десантные войска россии

вторая чеченская война (1999-2009)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в Москве, сообщает Минобороны России. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. "На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты. Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро", - отметили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в митинге приняли участие заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей Чубарыкин, сотрудники представительства Псковской области при правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка. "Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах", - уточнили в МО.

https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, шатойский район, москва, шамиль басаев, воздушно-десантные войска россии, вторая чеченская война (1999-2009), общество