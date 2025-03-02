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В Москве почтили память десантников 6-й роты - РИА Новости, 02.03.2025
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https://ria.ru/20250302/moskva-2002517328.html
В Москве почтили память десантников 6-й роты
В Москве почтили память десантников 6-й роты - РИА Новости, 02.03.2025
В Москве почтили память десантников 6-й роты
Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в... РИА Новости, 02.03.2025
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воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в Москве, сообщает Минобороны России. Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно. "На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты. Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро", - отметили в оборонном ведомстве. Уточняется, что в митинге приняли участие заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей Чубарыкин, сотрудники представительства Псковской области при правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка. "Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах", - уточнили в МО.
https://ria.ru/20250301/podvig-2002445778.html
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россия, шатойский район, москва, шамиль басаев, воздушно-десантные войска россии, вторая чеченская война (1999-2009), общество
Россия, Шатойский район, Москва, Шамиль Басаев, Воздушно-десантные войска России, Вторая чеченская война (1999-2009), Общество
В Москве почтили память десантников 6-й роты

В Москве почтили память погибших в Чечне десантников 6-й роты

CC BY 3.0 / Rebrov Aleksandr / Памятник "Орлам 6-й Псковской роты"
Памятник Орлам 6-й Псковской роты - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
CC BY 3.0 / Rebrov Aleksandr /
Памятник "Орлам 6-й Псковской роты". Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Памятные мероприятия, посвященные 25-й годовщине подвига военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты в Чечне, прошли у Центрального музея Вооруженных сил в Москве, сообщает Минобороны России.
Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. За проявленное мужество 22 десантникам было присвоено звание Героев России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества были награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Путин напомнил о мужестве псковских десантников в 25-ю годовщину их подвига
Вчера, 13:26
"На Суворовской площади почтили память погибших военных 6-й роты. Родственники и сослуживцы возложили цветы к памятнику десантникам. В памятных мероприятиях участвуют также представители Минобороны, командования ВДВ. Ровно 25 лет назад в Шатойском районе Чечни 6-я рота псковских десантников вступила в схватку с боевиками. Из 90 бойцов в живых остались только шестеро", - отметили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что в митинге приняли участие заместитель начальника штаба воздушно-десантных войск Сергей Чубарыкин, сотрудники представительства Псковской области при правительстве России, представители Псковского землячества, юнармейский отряд и кадетский класс десантного профиля, школьники и представители патриотических объединений в сопровождении роты почетного караула Преображенского полка.
"Участники церемонии возложили цветы к памятнику воинам-десантникам, который расположен перед входом в музей. До этого в Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках прошла панихида в память о погибших бойцах", - уточнили в МО.
Похороны воинов-десантников 104-го парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской дивизии, погибших в бою с чеченскими боевиками у высоты 776 - РИА Новости, 1920, 01.03.2020
Подвиг бойцов Псковской дивизии ВДВ (Бой у высоты 776)
1 марта 2020, 03:19
 
РоссияШатойский районМоскваШамиль БасаевВоздушно-десантные войска РоссииВторая чеченская война (1999-2009)Общество
 
 
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