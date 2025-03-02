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В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта - РИА Новости, 02.03.2025
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17:24 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/moldavija-2002595647.html
В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта
В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта - РИА Новости, 02.03.2025
В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта
Власти Молдавии должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного в республике... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:24:00+03:00
2025-03-02T17:24:00+03:00
в мире
молдавия
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илан шор
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Власти Молдавии должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале. Второго марта исполняется 33-я годовщина начала вооруженного конфликта на Днестре. В Молдавии в этот день отмечают День памяти и признательности. &quot;Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса&quot;, - написал Шор.Политик отметил, что власти должны с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания. "Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время", - подчеркнул Шор. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20250302/moldavija-2002542890.html
https://ria.ru/20250214/mid-1999427074.html
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в мире, молдавия, днестр, украина, илан шор
В мире, Молдавия, Днестр, Украина, Илан Шор
В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта

Шор: Молдавия должна объединить усилия для решения приднестровского вопроса

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Власти Молдавии должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале.
Второго марта исполняется 33-я годовщина начала вооруженного конфликта на Днестре. В Молдавии в этот день отмечают День памяти и признательности.
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Вчера, 09:50
«

"Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса", - написал Шор.

Политик отметил, что власти должны с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания.
«
"Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время", - подчеркнул Шор.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияДнестрУкраинаИлан Шор
 
 
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