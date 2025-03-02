В Молдавии призвали к мирному разрешению приднестровского конфликта
Шор: Молдавия должна объединить усилия для решения приднестровского вопроса
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мар - РИА Новости. Власти Молдавии должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения приднестровского вопроса, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор в Telegram-канале.
«
"Мы не должны забывать о печальных событиях прошлого и обязаны сделать все возможное, чтобы они не повторились в будущем. Связь двух берегов Днестра имеет огромное значение для простых людей. Власти Молдовы должны объединить усилия для поиска исключительно мирного пути разрешения Приднестровского вопроса", - написал Шор.
Политик отметил, что власти должны с уважением и вниманием относиться ко всем гражданам, независимо от их национальности, политических взглядов и места проживания.
«
"Это единственный способ обеспечить мир и безопасность для нашего народа на долгое время", - подчеркнул Шор.
Глава МИД Приднестровья прокомментировал переговоры по региону
14 февраля, 16:13
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В Молдавии призвали включить приднестровский вопрос в переговоры по Украине
27 декабря 2024, 19:17