Глава ПМР: в Молдавии никто не наказан за преступления против Приднестровья
Красносельский: в Молдавии никто не наказан за преступления против Приднестровья
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил в воскресенье, что в Молдавии до сих пор никто не наказан за преступления против Приднестровья в 1992 году.
"К сожалению, трагические события 1991-1992 годов так и остались без политической и правовой оценки. Никто из руководства Молдовы так и не понес заслуженного наказания за убийства и массовые нарушения прав человека, никто не принес извинения приднестровцам за содеянное, никто не раскаялся", - отметил Красносельский в своем обращение в День начала отражения широкомасштабной агрессии Молдавии против народа Приднестровья. Слова приднестровского лидера приводит пресс-служба главы ПМР.
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Красносельский также напомнил, что именно 2 марта 1992 года вооруженными формированиями Молдавии была развязана широкомасштабная агрессия против народа Приднестровья. По его словам, эта скорбная дата в истории непризнанной республики "стала началом необъявленной войны, войны, которая под прикрытием "обеспечения конституционного порядка" имела признаки геноцида".
"В полной мере разделяя ценности мира, наше государство устремлено к созидательному развитию. Для нас мирное разрешение имеющихся противоречий во внешней политике – это безусловный приоритет. События тридцатитрехлетней давности никогда не должны повториться вновь", - подчеркнул Красносельский.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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