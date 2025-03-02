https://ria.ru/20250302/mobilizatsiya-2002621496.html

Сотрудники военкомата на Украине посмеялись над похищенным ими же мужчиной

Сотрудники военкомата на Украине посмеялись над похищенным ими же мужчиной - РИА Новости, 02.03.2025

Сотрудники военкомата на Украине посмеялись над похищенным ими же мужчиной

Пресс-служба Волынского областного военкомата, чьи сотрудники схватили мужчину во время прогулки с собакой и бросили животное на улице, заявила, что... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:10:00+03:00

2025-03-02T21:10:00+03:00

2025-03-02T22:36:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-служба Волынского областного военкомата, чьи сотрудники схватили мужчину во время прогулки с собакой и бросили животное на улице, заявила, что мобилизованный будет нести службу в кинологическом подразделении "учитывая его любовь к животным", а собаку он якобы бросил сам. Ранее ряд украинских СМИ опубликовал видеозапись очередного случая "силовой мобилизации", сделанную в Волынской области на западе Украины. На кадрах сотрудники военкомата схватили мужчину, когда он выгуливал собаку, "запаковали" его, а животное бросили на улице. На последних секундах ролика видно, как животное пытается догнать автомобиль, в котором увозят хозяина. Как заявили в Волынском военкомате, видео якобы вырвано из контекста, а задержанный мужчина является нарушителем воинского учета и какое-то время уклонялся от службы. При этом в сообщении военкомата отрицается происходящее в ролике: в военкомате утверждают, что мужчина "пустился наутек", бросив собаку, которую впоследствии военные доставили к нему домой. На видео же мужчину, все еще удерживающего собаку на поводке, заталкивают в микроавтобус. "Учитывая любовь к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата в социальной сети Facebook*.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250228/ukraina-2002160496.html

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Задержание мужчины сотрудниками военкомата в Волынской области Видео в соцсетях вызвало большой резонанс, а пользователи посчитали заявление военкомов, что «мобилизованного» отправили служить в кинологическое подразделение, издевательством. 2025-03-02T21:10 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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