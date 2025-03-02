Сотрудники военкомата на Украине посмеялись над похищенным ими же мужчиной
Сотрудники военкомата на Украине поглумились над похищенным ими же мужчиной
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Пресс-служба Волынского областного военкомата, чьи сотрудники схватили мужчину во время прогулки с собакой и бросили животное на улице, заявила, что мобилизованный будет нести службу в кинологическом подразделении "учитывая его любовь к животным", а собаку он якобы бросил сам.
Ранее ряд украинских СМИ опубликовал видеозапись очередного случая "силовой мобилизации", сделанную в Волынской области на западе Украины. На кадрах сотрудники военкомата схватили мужчину, когда он выгуливал собаку, "запаковали" его, а животное бросили на улице. На последних секундах ролика видно, как животное пытается догнать автомобиль, в котором увозят хозяина. Как заявили в Волынском военкомате, видео якобы вырвано из контекста, а задержанный мужчина является нарушителем воинского учета и какое-то время уклонялся от службы. При этом в сообщении военкомата отрицается происходящее в ролике: в военкомате утверждают, что мужчина "пустился наутек", бросив собаку, которую впоследствии военные доставили к нему домой. На видео же мужчину, все еще удерживающего собаку на поводке, заталкивают в микроавтобус.
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"Учитывая любовь к животным этого гражданина, он был направлен для дальнейшего прохождения военной службы в одно из кинологических подразделений", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Волынского областного военкомата в социальной сети Facebook*.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.