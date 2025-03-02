Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:19 02.03.2025 (обновлено: 13:22 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/mo-2002568534.html
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:19:00+03:00
2025-03-02T13:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_0:191:3074:1920_1920x0_80_0_0_625f2265d39a256686652310181a2e74.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html
россия
курская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000224109_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_781db55a852d09374ce8f05e9b896c1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, США
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки

МО: ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье. 6 сдались в плен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области
1 марта, 19:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Курская областьСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала