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ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки - РИА Новости, 02.03.2025
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки
Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:19:00+03:00
2025-03-02T13:19:00+03:00
2025-03-02T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), курская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Курская область, США
ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье за сутки
МО: ВСУ потеряли более 240 человек в курском приграничье. 6 сдались в плен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения в приграничных районах Курской области уничтожили более 240 украинских боевиков, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ
составили более 240 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США
, артиллерийское орудие и миномет, а также четыре пункта управления БпЛА и склад боеприпасов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 64 535 военнослужащих, 382 танка, 291 боевую машину пехоты, 251 бронетранспортер, 2110 боевых бронированных машин, 2281 автомобиль, 505 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 25 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 118 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 14 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - говорится в сообщении.