https://ria.ru/20250302/mo-2002556678.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр" - РИА Новости, 02.03.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 115 военных, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:12:00+03:00
2025-03-02T12:12:00+03:00
2025-03-02T12:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки более 115 военных, две боевые бронированные машины, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Пятихатки, Новоданиловка, Степное, Каменское, Лобковое Запорожской области, Антоновка и Велетенское Херсонской области. ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002531573.html
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, херсонская область , пятихатки
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Херсонская область , Пятихатки
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
МО: ВСУ потеряли более 115 военных в зоне действия группировки "Днепр"