https://ria.ru/20250302/mo-2002556048.html

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.03.2025

В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:09:00+03:00

2025-03-02T12:09:00+03:00

2025-03-02T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства и склад материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html

россия

харьковская область

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)