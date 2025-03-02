https://ria.ru/20250302/mo-2002556048.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.03.2025
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:09:00+03:00
2025-03-02T12:09:00+03:00
2025-03-02T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства и склад материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html
россия
харьковская область
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
МО: ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Запад"