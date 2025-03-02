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В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 02.03.2025 (обновлено: 12:14 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/mo-2002556048.html
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад" - РИА Новости, 02.03.2025
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:09:00+03:00
2025-03-02T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
харьковская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении."Потери противника составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства и склад материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250301/mobilizatsiya-2002481034.html
россия
харьковская область
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, харьковская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны сообщили о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Запад"

МО: ВСУ потеряли до 240 военных в зоне действия группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на САУ "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ за работой на САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, потери противника составили до 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степовая, Новоселовка, Загоруйковка, Лозовая, Каменка Харьковской области, Дробышево, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Надия Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.
"Потери противника составили до 240 военнослужащих, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии западного производства и склад материальных средств", - добавили в Минобороны РФ.
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ВСУ не могут восполнить потери на фронте, сообщили в Минобороны России
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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