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При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.03.2025
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20:07 02.03.2025 (обновлено: 22:32 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/minzdrav-2002615525.html
При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека
При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.03.2025
При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 02.03.2025
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происшествия
мытищи
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона."В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", — говорится в заявлении. Инцидент в торговом центре в Мытищах произошел в воскресенье вечером. По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны не пропустили в ТЦ мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого он распылил содержимое газового баллона, после чего покинул здание. Спустя непродолжительное время злоумышленник вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Впоследствии его задержали.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
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мытищи
московская область (подмосковье)
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Начало драки в торговом центре в Мытищах
В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале.
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происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Московская область (Подмосковье)
При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека

Минздрав Подмосковья: при стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали 4 человека

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона.
"В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", — говорится в заявлении.
© СоцсетиКонфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ Красный кит в Мытищах. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Соцсети
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
Инцидент в торговом центре в Мытищах произошел в воскресенье вечером. По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны не пропустили в ТЦ мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого он распылил содержимое газового баллона, после чего покинул здание. Спустя непродолжительное время злоумышленник вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Впоследствии его задержали.
Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".
Ситуация у ТЦ Красный кит в Мытищах, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Мытищах рассказали о работе ТЦ, где произошла стрельба
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ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
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