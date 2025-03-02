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При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека

При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека - РИА Новости, 02.03.2025

При стрельбе в ТЦ в Мытищах пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 02.03.2025

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происшествия

мытищи

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Четыре человека пострадали при стрельбе в ТЦ "Красный кит" в Мытищах, сообщила РИА Новости пресс-служба Минздрава региона."В результате происшествия пострадали четыре человека. Они были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи и на данный момент госпитализируются в медучреждение, подведомственное Минздраву Московской области. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести", — говорится в заявлении. Инцидент в торговом центре в Мытищах произошел в воскресенье вечером. По данным областной прокуратуры, около 17:10 сотрудники службы охраны не пропустили в ТЦ мужчину. Завязался конфликт, в ходе которого он распылил содержимое газового баллона, после чего покинул здание. Спустя непродолжительное время злоумышленник вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Впоследствии его задержали.Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, ранения получили один из охранников и еще два человека.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Хулиганство".

https://ria.ru/20250302/strelba-2002609475.html

мытищи

московская область (подмосковье)

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Начало драки в торговом центре в Мытищах В Мытищах произошла стрельба в торговом центре, пострадали три человека, говорится в заявлении управления МВД по Московской области в Telegram-канале. 2025-03-02T20:07 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мытищи, московская область (подмосковье)