https://ria.ru/20250302/mikroelektronika-2002468237.html

В ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали стартапы в микроэлектронике

В ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали стартапы в микроэлектронике - РИА Новости, 02.03.2025

В ОЭЗ "Технополис Москва" реализовали стартапы в микроэлектронике

Стартап-студия, созданная НИУ "МИЭТ" и Зеленоградским нанотехнологическим центром для резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", имеет в своем портфеле уже 13 проектов РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:00:00+03:00

2025-03-02T13:00:00+03:00

2025-03-02T13:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

россия

технологии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Стартап-студия, созданная НИУ "МИЭТ" и Зеленоградским нанотехнологическим центром для резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", имеет в своем портфеле уже 13 проектов в области микроэлектроники, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Стартап-студия была создана год назад в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" Минобрнауки России с привлечением госфинансирования через Фонд инфраструктурных и образовательных программ."Стартап-студия резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" объединила 23 молодых ученых с проектами различной степени проработки в областях микроэлектроники, нанотехнологий, телекоммуникаций, фотоники, биотехнологий, БАС и ИТ. В настоящее время в портфель студии входят 13 полноценных проектов. В них сформированы команды и созданы компании, которые в прошлом году привлекли инвестиции на сумму 46 миллионов рублей. Один из этих проектов уже вышел на стадию получения выручки, а еще четыре команды получили документы, подтверждающие их права на результаты интеллектуальной деятельности", – привели в пресс-службе ДИПП слова Гарбузова.Студия предлагает молодым технологическим предпринимателям такие услуги как экспертная и инвестиционная оценка проектов, анализ рынка и целевой аудитории. Молодой ученый может воспользоваться юридической, бухгалтерской, кадровой поддержкой, а также механизмом поэтапного финансирования микро-траншами для минимизации рисков и оптимизации стоимости.Как отметила генеральный директор университетской стартап-студии МИЭТ Полина Корнейчук, проект нацелен на создание востребованных, инновационных и экономически привлекательных продуктов."Наша задача – вовлечь студентов технологических вузов и научное сообщество в деятельность, ориентированную на разработку прорывных продуктов и предоставление услуг с интеграцией новых научных и научно-технологических достижений и технологий, соответствующих приоритетам научно-технологического развития нашей страны, особенно в сфере микроэлектроники", – пояснила Корнейчук.ОЭЗ "Технополис Москва" — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь объектов территорий, на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 390 гектаров. ОЭЗ "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

https://ria.ru/20250301/forum-2002323611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, россия, технологии