https://ria.ru/20250302/merts-2002592860.html

Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом

Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом - РИА Новости, 02.03.2025

Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом

Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц намерен встретиться с... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:57:00+03:00

2025-03-02T16:57:00+03:00

2025-03-02T16:57:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, заявил вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. "Мерц встретится с Трампом как можно скорее, и тогда, надеюсь, у него уже будут при себе более высокие расходы на оборону", - заявил Вадефуль изданию Tagesspiegel. По его мнению, это может помочь в напряженных отношениях. "Даже несмотря на то, что мы знаем, как всем европейцам сейчас приходится нелегко в Вашингтоне", - отметил он. Вадефуль сообщил, что участвует в подготовке саммитов по вопросам безопасности Европы и Украины в воскресенье в Лондоне и в четверг в Брюсселе и поддерживает контакты с советником канцлера ФРГ Олафа Шольца по иностранным делам и политике безопасности Йенсом Плетнером. В это же время сам Мерц поддерживает связь с канцлером. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Мерцу следует связаться с американским президентом до своего вероятного избрания канцлером ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.

https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html

https://ria.ru/20250301/sholts-2002447963.html

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