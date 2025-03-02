https://ria.ru/20250302/merts-2002592860.html
Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом
Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом - РИА Новости, 02.03.2025
Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом
Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц намерен встретиться с... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:57:00+03:00
2025-03-02T16:57:00+03:00
2025-03-02T16:57:00+03:00
в мире
германия
сша
европа
фридрих мерц
дональд трамп
олаф шольц
хдс/хсс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:3255:1832_1920x0_80_0_0_92e0b80f62f004544039d2dce8e2f407.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Лидер победившего на выборах в немецкий бундестаг блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом как можно скорее, заявил вице-председатель фракции ХДС/ХСС Йохан Вадефуль. "Мерц встретится с Трампом как можно скорее, и тогда, надеюсь, у него уже будут при себе более высокие расходы на оборону", - заявил Вадефуль изданию Tagesspiegel. По его мнению, это может помочь в напряженных отношениях. "Даже несмотря на то, что мы знаем, как всем европейцам сейчас приходится нелегко в Вашингтоне", - отметил он. Вадефуль сообщил, что участвует в подготовке саммитов по вопросам безопасности Европы и Украины в воскресенье в Лондоне и в четверг в Брюсселе и поддерживает контакты с советником канцлера ФРГ Олафа Шольца по иностранным делам и политике безопасности Йенсом Плетнером. В это же время сам Мерц поддерживает связь с канцлером. Ранее бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон высказал мнение, что Мерцу следует связаться с американским президентом до своего вероятного избрания канцлером ФРГ. Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы. После подсчета бюллетеней во всех 299 избирательных округах победу одерживал блок ХДС/ХСС с 28,6% голосов. Второе место на выборах заняла "Альтернатива для Германии" с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ Шольца заняли лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории партии. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левые" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию.
https://ria.ru/20250222/tramp-2000938175.html
https://ria.ru/20250301/sholts-2002447963.html
германия
сша
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577569043_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_160c84ae27542890a390afbb62eb3166.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, сша, европа, фридрих мерц, дональд трамп, олаф шольц, хдс/хсс, христианско-социальный союз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Германия, США, Европа, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Христианско-социальный союз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Вице-председатель ХДС/ХСС заявил о желании Мерца встретиться с Трампом
Вадефуль: лидер ХДС/ХСС Мерц намерен встретиться с Трампом как можно скорее