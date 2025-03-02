https://ria.ru/20250302/medvedev-2002625301.html

Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"

Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем" - РИА Новости, 02.03.2025

Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу ряда лидеров ЕС в Лондоне... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T21:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу ряда лидеров ЕС в Лондоне "антитрамповским русофобским шабашем", который хочет продолжать военный конфликт "до последнего украинца"."Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете. Они хотят продолжать войну до последнего украинца!" - написал Медведев.

https://ria.ru/20250228/zelenskiy-2002364043.html

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в мире, лондон, евросоюз, дмитрий медведев, россия, киев, единая россия