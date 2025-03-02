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Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем" - РИА Новости, 02.03.2025
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21:51 02.03.2025 (обновлено: 21:56 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/medvedev-2002625301.html
Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"
Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем" - РИА Новости, 02.03.2025
Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу ряда лидеров ЕС в Лондоне... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:51:00+03:00
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лондон
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу ряда лидеров ЕС в Лондоне "антитрамповским русофобским шабашем", который хочет продолжать военный конфликт "до последнего украинца".&quot;Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете. Они хотят продолжать войну до последнего украинца!&quot; - написал Медведев.
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в мире, лондон, евросоюз, дмитрий медведев, россия, киев, единая россия
В мире, Лондон, Евросоюз, Дмитрий Медведев, Россия, Киев, Единая Россия
Медведев назвал встречу лидеров ЕС "антитрамповским русофобским шабашем"

Медведев: лидеры ЕС и Зеленский хотят продолжать войну до последнего украинца

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в соцсети X назвал встречу ряда лидеров ЕС в Лондоне "антитрамповским русофобским шабашем", который хочет продолжать военный конфликт "до последнего украинца".
«

"Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы поклясться в верности нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете. Они хотят продолжать войну до последнего украинца!" - написал Медведев.

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