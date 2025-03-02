https://ria.ru/20250302/medvedev-2002620114.html

Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025

Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии

Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:01:00+03:00

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2025-03-02T21:01:00+03:00

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дмитрий медведев

адгур ардзинба

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президентские выборы в абхазии

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что в Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. "В Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. Убежден, что дальнейшая совместная работа на этом направлении будет способствовать процветанию наших братских народов", - приводятся слова Медведева в Telegram-канале партии "Единая Россия" В своем поздравлении он подчеркнул, что победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке народом Абхазии политической программы Гунбы, включая поступательное социально-экономическое развитие страны и укрепление союзнических связей с России. Также политик пожелал избранному президенту здоровья и успехов на посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия. ЦИК Абхазии признал политика Бадру Гунбу победителем президентских выборов в республике по итогам второго тура, прошедшего 1 марта. Согласно предварительным данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек. Явка во втором туре превысила явку прошедшего 14 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунба получает 57%, а Ардзинба 43% голосов.

https://ria.ru/20250302/gunba-1999111383.html

https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html

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