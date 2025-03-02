https://ria.ru/20250302/medvedev-2002620114.html
Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии - РИА Новости, 02.03.2025
Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:01:00+03:00
2025-03-02T21:01:00+03:00
2025-03-02T21:01:00+03:00
абхазия
россия
москва
бадра гунба
дмитрий медведев
адгур ардзинба
единая россия
президентские выборы в абхазии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002502445_142:99:2901:1651_1920x0_80_0_0_b101ef6967e73b27e81217462717bad6.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что в Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. "В Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. Убежден, что дальнейшая совместная работа на этом направлении будет способствовать процветанию наших братских народов", - приводятся слова Медведева в Telegram-канале партии "Единая Россия" В своем поздравлении он подчеркнул, что победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке народом Абхазии политической программы Гунбы, включая поступательное социально-экономическое развитие страны и укрепление союзнических связей с России. Также политик пожелал избранному президенту здоровья и успехов на посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия. ЦИК Абхазии признал политика Бадру Гунбу победителем президентских выборов в республике по итогам второго тура, прошедшего 1 марта. Согласно предварительным данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек. Явка во втором туре превысила явку прошедшего 14 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунба получает 57%, а Ардзинба 43% голосов.
https://ria.ru/20250302/gunba-1999111383.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002442821.html
абхазия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/01/2002502445_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b00abe6bfa6214bd7c0f86c02e750cd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, москва, бадра гунба, дмитрий медведев, адгур ардзинба, единая россия, президентские выборы в абхазии, политика
Абхазия, Россия, Москва, Бадра Гунба, Дмитрий Медведев, Адгур Ардзинба, Единая Россия, Президентские выборы в Абхазии, Политика
Медведев поздравил Гунбу с победой на выборах в Абхазии
Медведев отметил вклад Сухума в поддержание стабильности в Закавказье
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии
"Единая Россия" Дмитрий Медведев поздравил Бадру Гунбу с избранием на пост президента Абхазии, отметив, что в Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье.
"В Москве высоко ценят вклад Сухума в поддержание стабильности и безопасности в Закавказье. Убежден, что дальнейшая совместная работа на этом направлении будет способствовать процветанию наших братских народов", - приводятся слова Медведева в Telegram-канале партии "Единая Россия"
В своем поздравлении он подчеркнул, что победа на выборах свидетельствует о широкой поддержке народом Абхазии политической программы Гунбы, включая поступательное социально-экономическое развитие страны и укрепление союзнических связей с России. Также политик пожелал избранному президенту здоровья и успехов на посту, а гражданам Абхазии - мира и благополучия.
ЦИК Абхазии признал политика Бадру Гунбу победителем президентских выборов в республике по итогам второго тура, прошедшего 1 марта.
Согласно предварительным данным ЦИК, участие во втором туре приняли 70% граждан Абхазии, что составляет 100 412 человек. Свои голоса в поддержку избранного президента отдали 54 954 человека, или же 54,73% от числа проголосовавших. Его соперник, оппозиционер Адгур Ардзинба, получил 41,54%, за него проголосовали 41 708 человек.
Явка во втором туре превысила явку прошедшего 14 февраля первого тура, составлявшую 68,62%. Из общего числа зарегистрированных бюллетеней 2065 штук были поданы против всех, а 1687 испорчены. Без их учета Гунба получает 57%, а Ардзинба 43% голосов.