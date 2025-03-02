https://ria.ru/20250302/mchs-2002535833.html
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье
Площадь пожара на складе в подмосковье выросла до 7 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:39:00+03:00
2025-03-02T08:39:00+03:00
2025-03-02T08:44:00+03:00
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Площадь пожара на складе в подмосковье выросла до 7 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС РоссииРанее МЧС России сообщало, что площадь пожара на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье выросла до 5 тысяч квадратных метров, обрушилась конструкция здания на 800 квадратных метрах."Площадь пожара увеличилась до 7 000 квадратов. Тушат 76 сотрудников и 26 единиц техники", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002533358.html
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье
МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тысяч квадратов