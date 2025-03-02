https://ria.ru/20250302/mask-2002581611.html

Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск

Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск - РИА Новости, 02.03.2025

Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск

Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:55:00+03:00

2025-03-02T14:55:00+03:00

2025-03-02T14:55:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

дональд трамп

илон маск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил в соцсети X, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней, и что это бесчеловечно. Ранее Маск заявлял о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

https://ria.ru/20250301/mask-2002408788.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск