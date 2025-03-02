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Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск
Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск - РИА Новости, 02.03.2025
Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск
Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:55:00+03:00
2025-03-02T14:55:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск после срыва переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским заявил в соцсети X, что Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней, и что это бесчеловечно. Ранее Маск заявлял о том, что Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа. "Два года назад я сказал, что Украина должна прийти к миру, иначе она потеряет множество жизней, ничего не получив. Зеленский выбрал второе. Теперь он хочет это повторить. Это жестоко и бесчеловечно", - написал Маск.Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, почувствовав неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск
Зеленский выбрал не мир, а потерю человеческих жизней, заявил Маск
Маск: Зеленский выбрал не мир на Украине, а потерю человеческих жизней