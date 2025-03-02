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Маск сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:59 02.03.2025 (обновлено: 20:11 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html
Маск сделал новое заявление о Зеленском
Маск сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.03.2025
Маск сделал новое заявление о Зеленском
Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:59:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
илон маск
вашингтон (штат)
киев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зеленский ухудшил отношение к себе со стороны людей, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск. "Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он.Так Маск отреагировал на пост пользователя о значительном росте числа людей, считающих, что США слишком активно помогают Украине, с семи процентов до 41. Кроме того, доверие к Зеленскому упало с 72 до 48 процентов. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного неуважения к США. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html
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украина
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в мире, украина, илон маск, вашингтон (штат), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Илон Маск, Вашингтон (штат), Киев
Маск сделал новое заявление о Зеленском

Маск: Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности

© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зеленский ухудшил отношение к себе со стороны людей, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.

"Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он.
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Вчера, 12:13
Так Маск отреагировал на пост пользователя о значительном росте числа людей, считающих, что США слишком активно помогают Украине, с семи процентов до 41. Кроме того, доверие к Зеленскому упало с 72 до 48 процентов.

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного неуважения к США. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаИлон МаскВашингтон (штат)Киев
 
 
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