https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html

Маск сделал новое заявление о Зеленском

Маск сделал новое заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.03.2025

Маск сделал новое заявление о Зеленском

Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:59:00+03:00

2025-03-02T13:59:00+03:00

2025-03-02T20:11:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зеленский ухудшил отношение к себе со стороны людей, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск. "Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он.Так Маск отреагировал на пост пользователя о значительном росте числа людей, считающих, что США слишком активно помогают Украине, с семи процентов до 41. Кроме того, доверие к Зеленскому упало с 72 до 48 процентов. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного неуважения к США. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002544900.html

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в мире, украина, илон маск, вашингтон (штат), киев