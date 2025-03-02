Маск сделал новое заявление о Зеленском
Маск: Зеленский ухудшил свое положение в глазах общественности
© AP Photo / Alex BrandonИлон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Зеленский ухудшил отношение к себе со стороны людей, написал в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.
"Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он.
"Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт", — написал он.
Так Маск отреагировал на пост пользователя о значительном росте числа людей, считающих, что США слишком активно помогают Украине, с семи процентов до 41. Кроме того, доверие к Зеленскому упало с 72 до 48 процентов.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного неуважения к США. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного неуважения к США. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.