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Умер композитор Юрий Мартынов

Умер композитор Юрий Мартынов - РИА Новости, 02.03.2025

Умер композитор Юрий Мартынов

Композитор, автор песен Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной и Александра Серова Юрий Мартынов умер в субботу после продолжительной болезни, ему было 67 лет,... РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Композитор, автор песен Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной и Александра Серова Юрий Мартынов умер в субботу после продолжительной болезни, ему было 67 лет, сообщила РИА Новости супруга его соавтора, поэта Андрея Дементьева Анна Пугач. "Да, это действительно так. Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни", - сказала собеседница агентства. По словам Пугач, Мартынов весь свой талант подарил тому, чтобы его брат остался в памяти людей. "Он только этим и занимался. Главное дело его жизни - пропагандировать брата, собирать все, что осталось - песни, клавиры. Был человек и нет - очень жалко", - добавила она, вспоминая Мартынова. Мартынов родился 17 апреля 1957 года в Артемовске Донецкой области. Являлся членом Союза композиторов России с 1987 года. В 2003 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Мартынов является автором песен Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Александра Серова, Николая Караченцова и других. Старший брат Юрия Мартынова - советский певец Евгений Мартынов, ушел из жизни в 1990 году.

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россия, филипп киркоров, людмила зыкина, общество, юрий мартынов (композитор)