https://ria.ru/20250302/manyak-2002268716.html

Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком

Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком - РИА Новости, 02.03.2025

Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком

Материалы этого дела почти полвека оставались засекреченными. Слухи о зверских убийствах девушек в маленьком городке Кемеровской области всколыхнули весь... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:00:00+03:00

2025-03-02T08:00:00+03:00

2025-03-02T08:02:00+03:00

кемеровская область

мариинск

москва

леонид брежнев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002316870_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3403e7da9685a4b5ab0590976d7cb3bd.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Материалы этого дела почти полвека оставались засекреченными. Слухи о зверских убийствах девушек в маленьком городке Кемеровской области всколыхнули весь Советский Союз. Расследование взял на личный контроль Леонид Брежнев. Оно и понятно: улики указывали на высокопоставленного партийного чиновника. О давней запутанной истории — в материале РИА Новости.Обугленные костиЛетом 1964-го в городе Мариинске Кемеровской области исчезла семнадцатилетняя школьница Лиза М. — не вернулась с занятий по французскому языку.Перепуганные родители сразу обратились за помощью в милицию, к друзьям и знакомым. К поиску быстро подключились местные жители. Буквально весь город искал девочку — безуспешно.Лишь спустя несколько недель в отделение милиции прибежали дети, игравшие на поле за пределами города. Они нашли в траве обугленные человеческие кости.Картина преступления шокировала даже опытных сотрудников угрозыска. Как показала экспертиза, Лизу изнасиловали, безжалостно зарубили топором, а потом пытались сжечь труп, чтобы скрыть улики. Погибшую смогли опознать только по портфелю и учебнику французского языка.Довольно быстро в деле о страшном убийстве, всколыхнувшем весь город, появился подозреваемый — возлюбленный Лизы школьник Матвей К.Незадолго до гибели он написал ей письмо, закончив такими строками: "Если ты порвешь наши отношения, то я не переживу. Я не знаю, что с собой сделаю. Или с тобой".Это послание следствие, а затем и суд, посчитали основной уликой. Матвея приговорили к девяти годам колонии.Как потом оказалось, ошибочно.Таинственная "Волга"Постепенно шум вокруг происшедшего утих, и жители Кузбасса стали забывать про резонансное убийство. И вдруг через два года — новое кошмарное преступление.На картофельном поле в деревеньке Покровка нашли обугленные человеческие останки. Криминалистам удалось установить, что погибшая — 19-летняя Галина Александровская, студентка педагогического колледжа.Девушка поехала домой после занятий, но так и не добралась до места. Почерк убийцы был практически точно таким же, как в Мариинске.К счастью, в отличие от первого преступления, убийца не смог уничтожить все улики. Рядом с телом нашли отпечатки протектора шин редкого для тех мест автомобиля "Волга".Первая зацепкаТакая машина была лишь у трех подозреваемых, причем у двоих — железное алиби. К третьему же следователям было не так просто подобраться."Волга" черного цвета принадлежала замначальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома Олегу Рудому.На допросе чиновник вел себя совершенно спокойно, даже доброжелательно. Объяснил, что сам автомобилем никогда не управлял, его возил шофер — Виталий Едакин, который имел к машине свободный доступ в любое время суток.Осмотрев автомобиль Рудого, криминалисты обнаружили следы крови на дне багажника, ковриках и передних сиденьях.Следствие решило арестовать водителя, и к нему выехала опергруппа. Едакин не сопротивлялся, но попросил разрешения попрощаться с супругой. Зашел в дом и, как потом рассказала его жена, сбежал через окно.Милиция прочесала весь город, но следов подозреваемого не обнаружили. За такой грубейший провал кемеровских силовиков хотели было уволить, но в самый последний момент Едакина все же нашли. Оказывается, он сымитировал побег и спрятался в кладовке собственного дома.Несмотря на это, водитель все же избежал тюрьмы.Высокопоставленный убийцаВ день убийства студентки Едакин был в другом городе у родственников, поэтому его отпустили. Главным подозреваемым стал хозяин "Волги".Но арестовать его оказалось не так просто. Следователям звонили даже из Москвы, запретив трогать важного для Кузбасса и страны человека. Все дело в том, что Олег Рудой был одним из кандидатов на пост министра сельского хозяйства СССР.Но спустя некоторое время он сам пришел к следователям. Во время встречи повторил сказанное ранее, правда, уже не так уверенно. Силовиков насторожило и то, что Рудой, пока сотрудники заполняли протоколы, читал газету, перевернутую вверх ногами.Постепенно набрав улики, его все же решились задержать — даже несмотря на серьезное давление со стороны партийного руководства. По одной из версий, кому-то из силовиков удалось дойти до самого генсека Леонида Брежнева, передав тому материалы дела. И тот, по слухам, "был шокирован прочитанным".Когда Рудого поймали, он попросил листок и ручку. Милиционеры думали, что получат чистосердечное признание, но чиновник накатал донос на собственного брата.Американский шпионВерсия, изложенная партийным деятелем, звучала как настоящий бред. Рудой уверял, что его старший брат, который по документам погиб на фронте, жив и был завербован американцами. Сейчас проживает в Канаде. Неоднократно выполнял задания врага в Советском Союзе.В дни убийств, по словам чиновника, американский шпион просил у него машину, а возвращал уже со следами крови. Сообщить в милицию о находках Рудой испугался, так как брат мог его устранить как свидетеля.Попытка очернить мертвого родственника не удалась: следователи быстро установили, что он действительно погиб. А вот против живого Рудого находилось все больше убедительных доказательств.Итогом стало заседание Мариинского суда в 1966 году. Рудой получил высшую меру — расстрел. Через полгода приговор привели в исполнение. Впрочем, спустя почти 60 лет в деле крупного партийного чиновника еще много белых пятен.

https://ria.ru/20250221/skandal-2000325134.html

кемеровская область

мариинск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, мариинск, москва, леонид брежнев