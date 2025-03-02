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Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком - РИА Новости, 02.03.2025
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08:00 02.03.2025 (обновлено: 08:02 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/manyak-2002268716.html
Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком
Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком - РИА Новости, 02.03.2025
Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком
Материалы этого дела почти полвека оставались засекреченными. Слухи о зверских убийствах девушек в маленьком городке Кемеровской области всколыхнули весь... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:00:00+03:00
2025-03-02T08:02:00+03:00
кемеровская область
мариинск
москва
леонид брежнев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Вадим Минеев. Материалы этого дела почти полвека оставались засекреченными. Слухи о зверских убийствах девушек в маленьком городке Кемеровской области всколыхнули весь Советский Союз. Расследование взял на личный контроль Леонид Брежнев. Оно и понятно: улики указывали на высокопоставленного партийного чиновника. О давней запутанной истории — в материале РИА Новости.Обугленные костиЛетом 1964-го в городе Мариинске Кемеровской области исчезла семнадцатилетняя школьница Лиза М. — не вернулась с занятий по французскому языку.Перепуганные родители сразу обратились за помощью в милицию, к друзьям и знакомым. К поиску быстро подключились местные жители. Буквально весь город искал девочку — безуспешно.Лишь спустя несколько недель в отделение милиции прибежали дети, игравшие на поле за пределами города. Они нашли в траве обугленные человеческие кости.Картина преступления шокировала даже опытных сотрудников угрозыска. Как показала экспертиза, Лизу изнасиловали, безжалостно зарубили топором, а потом пытались сжечь труп, чтобы скрыть улики. Погибшую смогли опознать только по портфелю и учебнику французского языка.Довольно быстро в деле о страшном убийстве, всколыхнувшем весь город, появился подозреваемый — возлюбленный Лизы школьник Матвей К.Незадолго до гибели он написал ей письмо, закончив такими строками: "Если ты порвешь наши отношения, то я не переживу. Я не знаю, что с собой сделаю. Или с тобой".Это послание следствие, а затем и суд, посчитали основной уликой. Матвея приговорили к девяти годам колонии.Как потом оказалось, ошибочно.Таинственная "Волга"Постепенно шум вокруг происшедшего утих, и жители Кузбасса стали забывать про резонансное убийство. И вдруг через два года — новое кошмарное преступление.На картофельном поле в деревеньке Покровка нашли обугленные человеческие останки. Криминалистам удалось установить, что погибшая — 19-летняя Галина Александровская, студентка педагогического колледжа.Девушка поехала домой после занятий, но так и не добралась до места. Почерк убийцы был практически точно таким же, как в Мариинске.К счастью, в отличие от первого преступления, убийца не смог уничтожить все улики. Рядом с телом нашли отпечатки протектора шин редкого для тех мест автомобиля "Волга".Первая зацепкаТакая машина была лишь у трех подозреваемых, причем у двоих — железное алиби. К третьему же следователям было не так просто подобраться."Волга" черного цвета принадлежала замначальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома Олегу Рудому.На допросе чиновник вел себя совершенно спокойно, даже доброжелательно. Объяснил, что сам автомобилем никогда не управлял, его возил шофер — Виталий Едакин, который имел к машине свободный доступ в любое время суток.Осмотрев автомобиль Рудого, криминалисты обнаружили следы крови на дне багажника, ковриках и передних сиденьях.Следствие решило арестовать водителя, и к нему выехала опергруппа. Едакин не сопротивлялся, но попросил разрешения попрощаться с супругой. Зашел в дом и, как потом рассказала его жена, сбежал через окно.Милиция прочесала весь город, но следов подозреваемого не обнаружили. За такой грубейший провал кемеровских силовиков хотели было уволить, но в самый последний момент Едакина все же нашли. Оказывается, он сымитировал побег и спрятался в кладовке собственного дома.Несмотря на это, водитель все же избежал тюрьмы.Высокопоставленный убийцаВ день убийства студентки Едакин был в другом городе у родственников, поэтому его отпустили. Главным подозреваемым стал хозяин "Волги".Но арестовать его оказалось не так просто. Следователям звонили даже из Москвы, запретив трогать важного для Кузбасса и страны человека. Все дело в том, что Олег Рудой был одним из кандидатов на пост министра сельского хозяйства СССР.Но спустя некоторое время он сам пришел к следователям. Во время встречи повторил сказанное ранее, правда, уже не так уверенно. Силовиков насторожило и то, что Рудой, пока сотрудники заполняли протоколы, читал газету, перевернутую вверх ногами.Постепенно набрав улики, его все же решились задержать — даже несмотря на серьезное давление со стороны партийного руководства. По одной из версий, кому-то из силовиков удалось дойти до самого генсека Леонида Брежнева, передав тому материалы дела. И тот, по слухам, "был шокирован прочитанным".Когда Рудого поймали, он попросил листок и ручку. Милиционеры думали, что получат чистосердечное признание, но чиновник накатал донос на собственного брата.Американский шпионВерсия, изложенная партийным деятелем, звучала как настоящий бред. Рудой уверял, что его старший брат, который по документам погиб на фронте, жив и был завербован американцами. Сейчас проживает в Канаде. Неоднократно выполнял задания врага в Советском Союзе.В дни убийств, по словам чиновника, американский шпион просил у него машину, а возвращал уже со следами крови. Сообщить в милицию о находках Рудой испугался, так как брат мог его устранить как свидетеля.Попытка очернить мертвого родственника не удалась: следователи быстро установили, что он действительно погиб. А вот против живого Рудого находилось все больше убедительных доказательств.Итогом стало заседание Мариинского суда в 1966 году. Рудой получил высшую меру — расстрел. Через полгода приговор привели в исполнение. Впрочем, спустя почти 60 лет в деле крупного партийного чиновника еще много белых пятен.
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кемеровская область, мариинск, москва, леонид брежнев
Кемеровская область, Мариинск, Москва, Леонид Брежнев

Застал Брежнева врасплох: как кандидат в министры СССР оказался маньяком

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкСотрудник Государственной автомобильной инспекции в форме сотрудника ГАИ СССР
Сотрудник Государственной автомобильной инспекции в форме сотрудника ГАИ СССР - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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МОСКВА, 2 мар РИА Новости, Вадим Минеев. Материалы этого дела почти полвека оставались засекреченными. Слухи о зверских убийствах девушек в маленьком городке Кемеровской области всколыхнули весь Советский Союз. Расследование взял на личный контроль Леонид Брежнев. Оно и понятно: улики указывали на высокопоставленного партийного чиновника. О давней запутанной истории — в материале РИА Новости.

Обугленные кости

Летом 1964-го в городе Мариинске Кемеровской области исчезла семнадцатилетняя школьница Лиза М. — не вернулась с занятий по французскому языку.
Перепуганные родители сразу обратились за помощью в милицию, к друзьям и знакомым. К поиску быстро подключились местные жители. Буквально весь город искал девочку — безуспешно.
Лишь спустя несколько недель в отделение милиции прибежали дети, игравшие на поле за пределами города. Они нашли в траве обугленные человеческие кости.
CC BY-SA 4.0 / Michael G. Schroeder / ж/д вокзал МариинскаЖ/д вокзал Мариинска
Ж/д вокзал Мариинска - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
CC BY-SA 4.0 / Michael G. Schroeder / ж/д вокзал Мариинска
Ж/д вокзал Мариинска
Картина преступления шокировала даже опытных сотрудников угрозыска. Как показала экспертиза, Лизу изнасиловали, безжалостно зарубили топором, а потом пытались сжечь труп, чтобы скрыть улики. Погибшую смогли опознать только по портфелю и учебнику французского языка.
Довольно быстро в деле о страшном убийстве, всколыхнувшем весь город, появился подозреваемый — возлюбленный Лизы школьник Матвей К.
Незадолго до гибели он написал ей письмо, закончив такими строками: "Если ты порвешь наши отношения, то я не переживу. Я не знаю, что с собой сделаю. Или с тобой".
Это послание следствие, а затем и суд, посчитали основной уликой. Матвея приговорили к девяти годам колонии.
© РИА Новости / С. Соловьев | Перейти в медиабанкВ отделении милиции
В отделении милиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / С. Соловьев
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В отделении милиции
Как потом оказалось, ошибочно.

Таинственная "Волга"

Постепенно шум вокруг происшедшего утих, и жители Кузбасса стали забывать про резонансное убийство. И вдруг через два года — новое кошмарное преступление.
На картофельном поле в деревеньке Покровка нашли обугленные человеческие останки. Криминалистам удалось установить, что погибшая — 19-летняя Галина Александровская, студентка педагогического колледжа.
Девушка поехала домой после занятий, но так и не добралась до места. Почерк убийцы был практически точно таким же, как в Мариинске.
К счастью, в отличие от первого преступления, убийца не смог уничтожить все улики. Рядом с телом нашли отпечатки протектора шин редкого для тех мест автомобиля "Волга".
© РИА Новости / Илья ПиталевГАЗ-21 "Волга"
ГАЗ-21 Волга - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
ГАЗ-21 "Волга"

Первая зацепка

Такая машина была лишь у трех подозреваемых, причем у двоих — железное алиби. К третьему же следователям было не так просто подобраться.
"Волга" черного цвета принадлежала замначальника управления сельского хозяйства Кемеровского облисполкома Олегу Рудому.
На допросе чиновник вел себя совершенно спокойно, даже доброжелательно. Объяснил, что сам автомобилем никогда не управлял, его возил шофер — Виталий Едакин, который имел к машине свободный доступ в любое время суток.
Осмотрев автомобиль Рудого, криминалисты обнаружили следы крови на дне багажника, ковриках и передних сиденьях.
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич | Перейти в медиабанкСотрудники милиции
Сотрудники милиции - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Всеволод Тарасевич
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Сотрудники милиции
Следствие решило арестовать водителя, и к нему выехала опергруппа. Едакин не сопротивлялся, но попросил разрешения попрощаться с супругой. Зашел в дом и, как потом рассказала его жена, сбежал через окно.
Милиция прочесала весь город, но следов подозреваемого не обнаружили. За такой грубейший провал кемеровских силовиков хотели было уволить, но в самый последний момент Едакина все же нашли. Оказывается, он сымитировал побег и спрятался в кладовке собственного дома.
Несмотря на это, водитель все же избежал тюрьмы.

Высокопоставленный убийца

В день убийства студентки Едакин был в другом городе у родственников, поэтому его отпустили. Главным подозреваемым стал хозяин "Волги".
Но арестовать его оказалось не так просто. Следователям звонили даже из Москвы, запретив трогать важного для Кузбасса и страны человека. Все дело в том, что Олег Рудой был одним из кандидатов на пост министра сельского хозяйства СССР.
© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль в 1964 году
Московский Кремль в 1964 году - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Павел Балабанов
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Московский Кремль в 1964 году
Но спустя некоторое время он сам пришел к следователям. Во время встречи повторил сказанное ранее, правда, уже не так уверенно. Силовиков насторожило и то, что Рудой, пока сотрудники заполняли протоколы, читал газету, перевернутую вверх ногами.
Постепенно набрав улики, его все же решились задержать — даже несмотря на серьезное давление со стороны партийного руководства. По одной из версий, кому-то из силовиков удалось дойти до самого генсека Леонида Брежнева, передав тому материалы дела. И тот, по слухам, "был шокирован прочитанным".
Когда Рудого поймали, он попросил листок и ручку. Милиционеры думали, что получат чистосердечное признание, но чиновник накатал донос на собственного брата.

Американский шпион

Версия, изложенная партийным деятелем, звучала как настоящий бред. Рудой уверял, что его старший брат, который по документам погиб на фронте, жив и был завербован американцами. Сейчас проживает в Канаде. Неоднократно выполнял задания врага в Советском Союзе.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкЛеонид Брежнев в 1964 году
Леонид Брежнев в 1964 году - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
© РИА Новости / Василий Малышев
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Леонид Брежнев в 1964 году
В дни убийств, по словам чиновника, американский шпион просил у него машину, а возвращал уже со следами крови. Сообщить в милицию о находках Рудой испугался, так как брат мог его устранить как свидетеля.
Попытка очернить мертвого родственника не удалась: следователи быстро установили, что он действительно погиб. А вот против живого Рудого находилось все больше убедительных доказательств.
Итогом стало заседание Мариинского суда в 1966 году. Рудой получил высшую меру — расстрел. Через полгода приговор привели в исполнение. Впрочем, спустя почти 60 лет в деле крупного партийного чиновника еще много белых пятен.
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