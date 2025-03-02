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В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 02.03.2025 (обновлено: 12:43 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/makron-2002544765.html
В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным
В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:14:00+03:00
2025-03-02T12:43:00+03:00
эммануэль макрон
в мире
франция
россия
владимир путин
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Он (Макрон. — Прим. ред.) и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делал", — сказал он на кадрах, записанных в среду.Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Франция последнее время занимала позицию в пользу продолжения боевых действий на Украине любыми средствами.
https://ria.ru/20250228/rnd-2002093739.html
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эммануэль макрон, в мире, франция, россия, владимир путин, дмитрий песков, украина
Эммануэль Макрон, В мире, Франция, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным

Песков: Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
"Он (Макрон. — Прим. ред.) и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делал", — сказал он на кадрах, записанных в среду.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
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Макрон ранее утверждал, что готов провести разговор с Путиным в подходящий момент.

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Франция последнее время занимала позицию в пользу продолжения боевых действий на Украине любыми средствами.
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Специальная военная операция на УкраинеЭммануэль МакронВ миреФранцияРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковУкраина
 
 
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