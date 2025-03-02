https://ria.ru/20250302/makron-2002544765.html

В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным

В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025

В Кремле прокомментировали слова Макрона о возобновлении общения с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:14:00+03:00

2025-03-02T10:14:00+03:00

2025-03-02T12:43:00+03:00

эммануэль макрон

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франция

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владимир путин

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не делал никаких шагов для возобновления общения с Владимиром Путиным, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина."Он (Макрон. — Прим. ред.) и до этого говорил, что он готов общаться с Путиным, вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делал", — сказал он на кадрах, записанных в среду.Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Франция последнее время занимала позицию в пользу продолжения боевых действий на Украине любыми средствами.

https://ria.ru/20250228/rnd-2002093739.html

https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эммануэль макрон, в мире, франция, россия, владимир путин, дмитрий песков, украина