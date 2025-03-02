https://ria.ru/20250302/makron-2002521072.html
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T01:00:00+03:00
2025-03-02T01:00:00+03:00
2025-03-02T01:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". "Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France. По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется". Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг. "Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Макрон: диалог с Путиным может состояться в подходящий момент