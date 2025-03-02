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Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
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01:00 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/makron-2002521072.html
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным - РИА Новости, 02.03.2025
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T01:00:00+03:00
2025-03-02T01:00:00+03:00
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент". "Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France. По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется". Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг. "Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз
Макрон не исключил возобновления диалога с Путиным

Макрон: диалог с Путиным может состояться в подходящий момент

© AP Photo / Pool/ Тhibault CamusПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Pool/ Тhibault Camus
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным может состояться в "подходящий момент".
"Ничто не исключено. Диалог с президентом Путиным может состояться в подходящий момент", - сказал он в интервью изданиям Tribune Dimanche, JDD, Parisien и Ouest-France.
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По его словам, это будет возможно, "когда ситуация стабилизируется".
Макрон также напомнил, что надеется на скорое соглашение об общем финансировании европейской обороны, что будет обсуждаться на саммите ЕС в четверг.
"Цель этой встречи - усилить поддержку Украины и дать мандат Европейской комиссии на запуск масштабного совместного финансирования обороны как можно быстрее, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность. Поэтому саммит 6 марта очень важен. Это масштабное финансирование, вероятно, исчисляется сотням миллиардов евро", - отметил он.
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