https://ria.ru/20250302/london-2002603811.html

Премьер Канады прибыл в Лондон на встречу с лидерами ЕС и Зеленским

Премьер Канады прибыл в Лондон на встречу с лидерами ЕС и Зеленским - РИА Новости, 02.03.2025

Премьер Канады прибыл в Лондон на встречу с лидерами ЕС и Зеленским

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил в воскресенье в соцсети X, что прибыл в Лондон на встречу с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским для обсуждения РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:27:00+03:00

2025-03-02T18:27:00+03:00

2025-03-02T18:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил в воскресенье в соцсети X, что прибыл в Лондон на встречу с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности Украины. "Этим утром я в Лондоне работаю с президентом Зеленским, премьер-министром (Киром - ред.) Стармером и европейскими лидерами над установлением справедливого и длительного мира на Украине", - написал Трюдо.По словам главы канадского кабинета министров, условия мира должны "гарантировать суверенность и безопасность Украины". Стармер проводит в воскресенье в Лондоне очередную встречу лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности. Неформальный саммит проходит после провальной поездки Зеленского в США. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну". Как заявили в кабинете британского премьера, саммит будет нацелен на то, чтобы обозначить "коллективную непоколебимую поддержку" для обеспечения "справедливого и прочного мира" на Украине. Политики обсудят способы "усиления положения Украины" путем оказания ей военной поддержки и усиления экономического давления на Россию.

https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002603276.html

https://ria.ru/20250224/makron-2001363523.html

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в мире, лондон, украина, сша, владимир зеленский, джастин трюдо, дональд трамп