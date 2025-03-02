Премьер Канады прибыл в Лондон на встречу с лидерами ЕС и Зеленским
Трюдо прибыл в Лондон для обсуждения гарантий безопасности Украины
© AP Photo / Jose Luis MaganaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
© AP Photo / Jose Luis Magana
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил в воскресенье в соцсети X, что прибыл в Лондон на встречу с рядом европейских лидеров и Владимиром Зеленским для обсуждения гарантий безопасности Украины.
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"Этим утром я в Лондоне работаю с президентом Зеленским, премьер-министром (Киром - ред.) Стармером и европейскими лидерами над установлением справедливого и длительного мира на Украине", - написал Трюдо.
По словам главы канадского кабинета министров, условия мира должны "гарантировать суверенность и безопасность Украины".
Неформальный саммит проходит после провальной поездки Зеленского в США. Сообщалось, что после публичной перепалки в пятницу в Белом доме была отменена совместная с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференция, стороны не подписали соглашение о разработке украинских недр, а Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного. Трамп после разговора заявил, что Зеленский проявил неуважение и не готов к миру. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт позднее заявила, что администрация президента США не намерена больше просто так "выписывать чеки на войну".
Как заявили в кабинете британского премьера, саммит будет нацелен на то, чтобы обозначить "коллективную непоколебимую поддержку" для обеспечения "справедливого и прочного мира" на Украине. Политики обсудят способы "усиления положения Украины" путем оказания ей военной поддержки и усиления экономического давления на Россию.
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