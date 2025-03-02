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Литва пообещала инвестиции в украинское оружие - РИА Новости, 02.03.2025
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03:19 02.03.2025 (обновлено: 05:32 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/litva-2002526701.html
Литва пообещала инвестиции в украинское оружие
Литва пообещала инвестиции в украинское оружие - РИА Новости, 02.03.2025
Литва пообещала инвестиции в украинское оружие
Литва продолжит инвестиции в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, выделенных на высокоточное вооружение, заявила министр обороны Литвы... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:19:00+03:00
2025-03-02T05:32:00+03:00
в мире
литва
украина
евросоюз
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Литва продолжит инвестиции в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, выделенных на высокоточное вооружение, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, ее слова приводит официальный сайт ведомства."Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Тем не менее, мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве", — говорится в публикации.Там также утверждается, что предварительное соглашение о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, было заключено во время встречи министра обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис предложил заменить американскую помощь Украине выделением 0,25 процента от ВВП каждой страны ЕС, общий объем финансирования составил бы около 40 миллиардов евро, предположил чиновник.
https://ria.ru/20250228/pribaltika-2002004390.html
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в мире, литва, украина, евросоюз
В мире, Литва, Украина, Евросоюз, Специальная военная операция на Украине
Литва пообещала инвестиции в украинское оружие

Литва инвестирует более 20 млн евро в украинскую оборонную промышленность

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Литвы
Флаг Литвы - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Литвы . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Литва продолжит инвестиции в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, выделенных на высокоточное вооружение, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, ее слова приводит официальный сайт ведомства.
"Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Тем не менее, мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве", — говорится в публикации.
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Там также утверждается, что предварительное соглашение о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, было заключено во время встречи министра обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.
Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис предложил заменить американскую помощь Украине выделением 0,25 процента от ВВП каждой страны ЕС, общий объем финансирования составил бы около 40 миллиардов евро, предположил чиновник.
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