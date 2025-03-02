https://ria.ru/20250302/litva-2002526701.html

Литва пообещала инвестиции в украинское оружие

Литва пообещала инвестиции в украинское оружие - РИА Новости, 02.03.2025

Литва пообещала инвестиции в украинское оружие

Литва продолжит инвестиции в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, выделенных на высокоточное вооружение, заявила министр обороны Литвы... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:19:00+03:00

2025-03-02T03:19:00+03:00

2025-03-02T05:32:00+03:00

в мире

литва

украина

евросоюз

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Литва продолжит инвестиции в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, выделенных на высокоточное вооружение, заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, ее слова приводит официальный сайт ведомства."Литва продолжит инвестировать в украинскую оборонную промышленность сверх 20 миллионов евро, уже выделенных на высокотехнологичное вооружение. Тем не менее, мы будем очень рады дальнейшему развитию нашего сотрудничества в рамках совместного литовско-украинского производства как на Украине, так и в Литве", — говорится в публикации.Там также утверждается, что предварительное соглашение о ключевых системах вооружения, которые будут производиться в сотрудничестве с Украиной, было заключено во время встречи министра обороны Литвы Довиле Шакалиене, старшего советника президента Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина и министра стратегических отраслей промышленности Украины Германа Сметанина.Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис предложил заменить американскую помощь Украине выделением 0,25 процента от ВВП каждой страны ЕС, общий объем финансирования составил бы около 40 миллиардов евро, предположил чиновник.

https://ria.ru/20250228/pribaltika-2002004390.html

https://ria.ru/20250301/evropa-2002334995.html

литва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, украина, евросоюз