Рейтинг@Mail.ru
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:16 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/likhoradka-2002594885.html
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали
Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:16:00+03:00
2025-03-02T17:16:00+03:00
туризм
здоровье - общество
бали
индонезия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965895886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_63717460d307762b9380770f25df7ae4.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали. "По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки", - заявили в ассоциации.
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
бали
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965895886_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fc0aecd53509c835a3c7a87752d23320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, бали, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Здоровье - Общество, Бали, Индонезия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

АТОР: россияне на Бали не обращались с симптомами лихорадки денге

© Фото предоставлено министерством туризма ИндонезииВиды округа Булеленг на севере Бали
Виды округа Булеленг на севере Бали - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото предоставлено министерством туризма Индонезии
Виды округа Булеленг на севере Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали.
"По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки", - заявили в ассоциации.
Комар Aedes albopictus - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Роспотребнадзор взял на контроль сообщения о заражении денге на Бали
Вчера, 16:56
 
ТуризмЗдоровье - ОбществоБалиИндонезияАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала