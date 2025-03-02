https://ria.ru/20250302/likhoradka-2002594885.html

АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025

АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали

Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:16:00+03:00

2025-03-02T17:16:00+03:00

2025-03-02T17:16:00+03:00

туризм

здоровье - общество

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ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали. "По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки", - заявили в ассоциации.

https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html

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здоровье - общество, бали, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм