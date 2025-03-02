https://ria.ru/20250302/likhoradka-2002594885.html
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали - РИА Новости, 02.03.2025
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали
Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:16:00+03:00
2025-03-02T17:16:00+03:00
2025-03-02T17:16:00+03:00
туризм
здоровье - общество
бали
индонезия
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965895886_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_63717460d307762b9380770f25df7ae4.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские страховые компании и туроператоры не получали от туристов на Бали обращений о симптомах заболевания вирусом Денге, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В воскресенье Telegram-канал Shot сообщил, что десятки российских туристов заразились лихорадкой Денге на Бали. "По данным на 2 марта туроператоры, работающие с Индонезией, а также страховые компании, не получали обращений от туристов на Бали о симптомах заболевания вирусом Денге. Министерство здравоохранения Индонезии также не распространяло никаких заявлений о массовом заражении вирусом лихорадки", - заявили в ассоциации.
https://ria.ru/20250302/denge-2002592715.html
бали
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965895886_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_fc0aecd53509c835a3c7a87752d23320.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, бали, индонезия, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
Туризм, Здоровье - Общество, Бали, Индонезия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новости - Туризм
АТОР прокомментировала сообщения о заражении россиян денге на Бали
АТОР: россияне на Бали не обращались с симптомами лихорадки денге