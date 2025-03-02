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"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 02.03.2025 (обновлено: 17:04 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002580690.html
"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском
"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском - РИА Новости, 02.03.2025
"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда" назвал Владимира Зеленского "чистым нацистом" и предателем собственного народа. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:39:00+03:00
2025-03-02T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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владимир зеленский
сергей лавров
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда" назвал Владимира Зеленского "чистым нацистом" и предателем собственного народа."Зеленский &lt;…&gt; за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Путин, — в предателя еврейского народа", — отметил он.По словам министра, глава киевского режима вступил в должность президента Украины, эксплуатируя лозунги о мире и защите русского языка, однако позднее сделал поворот в своей политике на 180 градусов.Ранее Зеленский заявил, что страны, где живут русскоговорящие, якобы находятся в состоянии риска конфликта с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Зеленский возрождает Адольфа Гитлера, делая такие заявления.Она также привела стенограмму встречи Гитлера с занимавшим тогда пост вице-премьера правительства и министра иностранных дел Румынии Михаем Антонеску, в которой говорилось, что "славянская проблема" — биологическая, а не идеологическая, "борьба со славянами должна вестись всеми европейцами".
https://ria.ru/20250302/ssha-2002593059.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002584443.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, сергей лавров, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Мария Захарова
"Правильно говорил Путин": Лавров сделал жесткое заявление о Зеленском

Лавров назвал Зеленского чистым нацистом и предателем еврейского народа

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда" назвал Владимира Зеленского "чистым нацистом" и предателем собственного народа.
"Зеленский <…> за полгода превратился в чистого нациста и, как правильно говорил президент России Путин, — в предателя еврейского народа", — отметил он.
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По словам министра, глава киевского режима вступил в должность президента Украины, эксплуатируя лозунги о мире и защите русского языка, однако позднее сделал поворот в своей политике на 180 градусов.
Ранее Зеленский заявил, что страны, где живут русскоговорящие, якобы находятся в состоянии риска конфликта с Россией. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что Зеленский возрождает Адольфа Гитлера, делая такие заявления.
Она также привела стенограмму встречи Гитлера с занимавшим тогда пост вице-премьера правительства и министра иностранных дел Румынии Михаем Антонеску, в которой говорилось, что "славянская проблема" — биологическая, а не идеологическая, "борьба со славянами должна вестись всеми европейцами".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМария Захарова
 
 
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