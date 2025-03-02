https://ria.ru/20250302/lavrov-2002562003.html

Лавров заявил, что Россия и США никогда не будут мыслить одинаково

Лавров заявил, что Россия и США никогда не будут мыслить одинаково - РИА Новости, 02.03.2025

Лавров заявил, что Россия и США никогда не будут мыслить одинаково

Москва и Вашингтон признали в ходе встречи в Эр-Рияде, что никогда не будут мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики, но когда интересы не... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:56:00+03:00

2025-03-02T12:56:00+03:00

2025-03-02T12:57:00+03:00

россия

сша

москва

сергей лавров

дональд трамп

джо байден

красная звезда

международная федерация футбола (фифа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Москва и Вашингтон признали в ходе встречи в Эр-Рияде, что никогда не будут мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики, но когда интересы не совпадают, обязанность ответственных держав заключается в том, чтобы не допускать деградации этих несовпадений в конфронтацию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Никогда не будем мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. Мы признали это в Эр-Рияде. И американцы это признали. Они сами, собственно, это и произнесли. Там, где мы видим совпадение интересов, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать его для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты. Там, где интересы не совпадают (это тоже сказал госсекретарь США Марко Рубио), обязанность ответственных держав - не допустить, чтобы это несовпадение деградировало в конфронтацию. Это абсолютно наша позиция", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда". Он добавил, что встреча в Эр-Рияде не готовилась заранее. "Президенты созвонились по инициативе (президента США) Дональда Трампа. Этот мяч президент РФ Владимир Путин перебросил ему в 2018 году в Хельсинки на пресс-конференции после проведения чемпионата мира (этот мяч был официальным мячом ФИФА). Дональд Трамп его поймал, покрутил и бросил членам своей делегации, которые сидели перед ним", - сказал Лавров. По его словам, все исходили из того, что Трамп не обрубал отношения, это сделала администрация экс-президента Джо Байдена. "Перед этим буквально накануне (Трамп - ред.) направил в Россию своего близкого советника для подробного разговора. Затем в ходе телефонного разговора, по его предложению, договорились встречаться в Эр-Рияде. Мы полетели туда через 3 дня после телефонного разговора. Поэтому никакой подготовки не было. Я имею ввиду двусторонней. Конечно, каждая команда готовилась: у нас в МИД, у них - в госдепартаменте", - рассказал глава российского дипведомства. Он подчеркнул, что диалог был "нормальным разговором двух делегаций". "Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор, как нечто из ряда вон выходящее", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20250219/trump-2000279264.html

https://ria.ru/20250302/lavrov-2002561239.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, красная звезда, международная федерация футбола (фифа), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире