https://ria.ru/20250302/kvadrober-2002596513.html

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга - РИА Новости, 02.03.2025

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга

В Госдуме продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:33:00+03:00

2025-03-02T17:33:00+03:00

2025-03-02T17:33:00+03:00

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мария львова-белова

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуме продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга, заявил РИА Новости депутат Госдумы и соавтор инициативы Сергей Колунов. В октябре 2024 года Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. Кроме того, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, говоря про движение квадроберов, заявляла, что всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека животному присутствует, но оно "дирижируется" извне. "С октября 2024 года мы ведем работу над законопроектом о запрете пропаганды деструктивных идеологий и течений, в том числе квадробинга. Паузы или остановки написания документа не было и не планируем. С коллегами продолжаем работу, продолжаем обсуждение инициативы со всеми вовлеченными сторонами", - сказал Колунов. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.

https://ria.ru/20241021/kvadrobery-1977472996.html

https://ria.ru/20241128/kvadrobery-1986137199.html

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общество, россия, мария львова-белова, госдума рф