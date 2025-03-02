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В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга - РИА Новости, 02.03.2025
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17:33 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/kvadrober-2002596513.html
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга - РИА Новости, 02.03.2025
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга
В Госдуме продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга, заявил РИА Новости депутат... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:33:00+03:00
2025-03-02T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуме продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга, заявил РИА Новости депутат Госдумы и соавтор инициативы Сергей Колунов. В октябре 2024 года Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. Кроме того, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, говоря про движение квадроберов, заявляла, что всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека животному присутствует, но оно "дирижируется" извне. "С октября 2024 года мы ведем работу над законопроектом о запрете пропаганды деструктивных идеологий и течений, в том числе квадробинга. Паузы или остановки написания документа не было и не планируем. С коллегами продолжаем работу, продолжаем обсуждение инициативы со всеми вовлеченными сторонами", - сказал Колунов. Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
https://ria.ru/20241021/kvadrobery-1977472996.html
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общество, россия, мария львова-белова, госдума рф
Общество, Россия, Мария Львова-Белова, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о запрете квадробинга

Депутат Колунов: работа над законопроектом о запрете квадробинга продолжается

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка в маске кошки играет с собакой
Девушка в маске кошки играет с собакой - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Девушка в маске кошки играет с собакой. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. В Госдуме продолжается работа над разработкой законопроекта о запрете пропаганды деструктивных идеологий, в том числе квадробинга, заявил РИА Новости депутат Госдумы и соавтор инициативы Сергей Колунов.
В октябре 2024 года Колунов направил обращение в адрес детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой с предложением ввести в России наказание вплоть до уголовного для родителей детей-квадроберов. С предложением запретить в России субкультуру квадроберов также ранее выступала сенатор Наталия Косихина. Кроме того, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, говоря про движение квадроберов, заявляла, что всё можно довести до крайности, едва ли не до абсурдности, желание уподобить человека животному присутствует, но оно "дирижируется" извне.
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"С октября 2024 года мы ведем работу над законопроектом о запрете пропаганды деструктивных идеологий и течений, в том числе квадробинга. Паузы или остановки написания документа не было и не планируем. С коллегами продолжаем работу, продолжаем обсуждение инициативы со всеми вовлеченными сторонами", - сказал Колунов.
Квадробинг, или квадробика – подражание поведению животных, которым занимаются в основном дети. К примеру, в сети распространяются кадры, как дети едят корм домашних животных, надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
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