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Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области
Бойцы группировки "Север" поразили 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:25:00+03:00
2025-03-02T13:25:00+03:00
2025-03-02T14:30:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" поразили 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе 15 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html
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курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области
Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ