Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 02.03.2025 (обновлено: 14:30 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/kursk-2002570728.html
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 02.03.2025
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области
Бойцы группировки "Север" поразили 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:25:00+03:00
2025-03-02T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
вооруженные силы украины
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8de955ae48f5559bfbacd7b6a98c79c.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" поразили 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в сводке. Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе 15 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области. Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
https://ria.ru/20250301/voennye-2002489281.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
суджа
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962692_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6e6735563af1a6ee339696b5f4d71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, россия, суджа, вооруженные силы украины, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Вооруженные силы Украины, Сумская область
Группировка "Север" поразила 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области

Группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 бригад и двух полков ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Курской области
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Бойцы группировки "Север" поразили 12 бригад и два полка ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Гончаровка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Рубанщина, Суджа и Черкасское Поречное", — говорится в сводке.
Военнослужащие ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Десантники ВСУ сдались в плен после артудара ВС России в Курской области
1 марта, 19:07
Кроме того, авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе 15 населенных пунктов в Курской области, а также шести — в Сумской области.
Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 64 535 военнослужащих и 382 танка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВооруженные силы УкраиныСумская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала