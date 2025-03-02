Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Аксенов: дороги от трассы "Таврида" к побережью будут построены до 2030 года
Глава Республики Крым Сергей Аксенов . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости. В Крыму утверждены проекты дорожного строительства и реконструкции на ближайшие пять лет, среди основных – съезды с трассы "Таврида" к побережью, ремонт трассы Алушта-Ялта, реконструкция горной дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через плато Ай-Петри, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.
По словам главы Крыма, уже в текущем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское – Перевальное), которая начинается у трассы "Таврида". Первый этап полностью готов. Дорога позволит туристам ехать к южнобережью по сокращенному пути, не заезжая в городскую черту Симферополя. Стоимость проекта - 32 миллиарда рублей.
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В 2026 году будет построен первый этап автомобильной дороги Льговское – Грушевка – Судак (съезд с трассы "Таврида"), которая ведет к арт-кластеру "Таврида" возле города Судак. Протяженность всего объекта – около 32 километров, стоимость – более 23,6 миллиарда рублей, сообщил глава региона.
Также в 2026 году будут завершены работы по капитальному ремонту участка дороги Алушта – Ялта протяженностью 28 километров и ремонту дороги Бахчисарай – Ялта (через плато Ай-Петри). Будут построены объезд международного детского центра "Артек", а также обход Алушты через село Изобильное. Обход Алушты позволит туристам ехать к Ялте, не попадая в пробки и существенно сократит время в пути.
Еще один проект - строительство и реконструкция автомобильной дороги Судак – поселок Новый Свет протяженностью свыше шести километров (горный серпантин) со сроками реализации в 2027–2029 годах. На эти цели потребуется порядка семи миллиардов рублей, отметил глава региона.
Ранее Аксенов сообщил, что принято решение о строительстве в 2027-2030 годах съезда с трассы "Таврида" от Белогорска к селу Приветное на побережье через горную гряду, стоимость работ составит 35 миллиардов рублей.
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