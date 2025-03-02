https://ria.ru/20250302/kruz-2002524461.html

В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме

В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025

В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме

Владимиру Зеленскому нужно было всего лишь договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он решил устроить перепалку, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T02:00:00+03:00

2025-03-02T02:00:00+03:00

2025-03-02T02:00:00+03:00

в мире

украина

сша

владимир зеленский

тед круз (сенатор от штата техас)

дональд трамп

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно было всего лишь договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он решил устроить перепалку, заявил американский сенатор Тед Круз на подкасте в соцсети X."Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме", — сказал Круз.Он также согласился с идеей, что все действия Зеленского были спланированы заранее."У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех", — заключил сенатор.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002520682.html

https://ria.ru/20250302/dubinskiy-2002518747.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп