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В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме
В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025
В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме
Владимиру Зеленскому нужно было всего лишь договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он решил устроить перепалку, заявил... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:00:00+03:00
2025-03-02T02:00:00+03:00
2025-03-02T02:00:00+03:00
в мире
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владимир зеленский
тед круз (сенатор от штата техас)
дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимиру Зеленскому нужно было всего лишь договориться с президентом США Дональдом Трампом о выгодном для Украины мире, но он решил устроить перепалку, заявил американский сенатор Тед Круз на подкасте в соцсети X."Зеленский пришел в Овальный кабинет и решил, что может побороться с Трампом, может оскорблять и принижать его. Без преувеличений, это войдет в историю как худшая встреча в Белом доме", — сказал Круз.Он также согласился с идеей, что все действия Зеленского были спланированы заранее."У него была одна цель: прийти и попросить Трампа о заключении хорошего мира для Украины. Вот и вся его задача. Но Зеленский решил, что он умнее всех", — заключил сенатор.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, при котором американский лидер почувствовал неуважение.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, тед круз (сенатор от штата техас), дональд трамп
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Дональд Трамп
В сенате США пришли в ярость из-за поведения Зеленского в Белом доме
Сенатор Круз: встреча Зеленского с Трампом в Белом доме стала худшей в истории