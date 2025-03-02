Биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США, заявил Трамп
Трамп: биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США
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Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP).
"Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
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