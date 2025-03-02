https://ria.ru/20250302/kriptovalyuta-2002614259.html

Биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США, заявил Трамп

Биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США, заявил Трамп - РИА Новости, 02.03.2025

Биткоин и Ethereum будут в основе резерва криптовалют США, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T19:59:00+03:00

2025-03-02T19:59:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут в основе стратегического резерва криптовалют США. Ранее Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно публикации Трампа в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие криптовалюты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). "Естественно, биткоин и Ethereum, как и другие ценные криптовалюты, будут лежать в основе резерва. Я также люблю биткоин и Ethereum", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231723.html

https://ria.ru/20250118/kriptovalyuta-1994350703.html

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сша, дональд трамп, в мире