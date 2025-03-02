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"Прогресс МС-30" пристыкуется к МКС - РИА Новости, 02.03.2025
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Наука
 
00:24 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/kosmos-2002518580.html
"Прогресс МС-30" пристыкуется к МКС
"Прогресс МС-30" пристыкуется к МКС - РИА Новости, 02.03.2025
"Прогресс МС-30" пристыкуется к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыкуется в воскресенье к Международной космической станции, он привезёт, помимо стандартных грузов, новый... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:24:00+03:00
2025-03-02T00:24:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыкуется в воскресенье к Международной космической станции, он привезёт, помимо стандартных грузов, новый скафандр российским космонавтам. Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 0.24 мск 28 февраля. Через девять минут она вывела грузовик на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к МКС. Полёт проходил по традиционной двухсуточной схеме. "Прогресс МС-30" за время пути сделал 34 оборота вокруг Земли. Как сообщили ранее в "Роскосмосе", стыковка должна произойти через 49 часов 40 минут после старта. Всего космический полёт нового корабля должен продлиться 193 суток. Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов - новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
https://ria.ru/20250228/mks-2002276679.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, роскосмос
Наука, Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Роскосмос
"Прогресс МС-30" пристыкуется к МКС

Грузовой корабль Прогресс МС-30 с новым скафандром на борту пристыкуется к МКС

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© NASA
МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-30" пристыкуется в воскресенье к Международной космической станции, он привезёт, помимо стандартных грузов, новый скафандр российским космонавтам.
Ракета "Союз-2.1а" с кораблём стартовала с космодрома Байконур в 0.24 мск 28 февраля. Через девять минут она вывела грузовик на околоземную орбиту, после чего он начал самостоятельный полёт к МКС.
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Полёт проходил по традиционной двухсуточной схеме. "Прогресс МС-30" за время пути сделал 34 оборота вокруг Земли. Как сообщили ранее в "Роскосмосе", стыковка должна произойти через 49 часов 40 минут после старта. Всего космический полёт нового корабля должен продлиться 193 суток.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что "Прогресс МС-30" доставит на МКС почти 2,6 тонны грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор". Также корабль везёт на орбиту одежду и питание для космонавтов, медицинские и санитарно-гигиенические средства, 950 килограммов топлива, 420 килограммов питьевой воды и 50 килограммов азота. Кроме того, среди грузов - новый скафандр для работы в открытом космосе "Орлан-МКС" №6.
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