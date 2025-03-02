https://ria.ru/20250302/konflikt-2002613037.html
США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир
США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир - РИА Новости, 02.03.2025
США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир
США не дадут Украине денег, пока Владимир Зеленский не согласится на мир, заявил министр торговли страны Говард Латник в интервью телеканалу Fox News. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:47:00+03:00
2025-03-02T19:47:00+03:00
2025-03-02T21:50:00+03:00
сша
украина
киев
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США не дадут Украине денег, пока Владимир Зеленский не согласится на мир, заявил министр торговли страны Говард Латник в интервью телеканалу Fox News."Зеленскому было необходимо услышать напрямую от финансирующих его США: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром", — сказал он.Латник также отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять Киеву гарантии безопасности, пока не закончится военный конфликт."Это просто нелепо. Его требования были нелепы. Они не были разумны", — добавил министр.Ранее в воскресенье с похожим заявлением выступил также американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, США не раз объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250302/ukraine-2002606816.html
https://ria.ru/20250302/bezopasnost-2002607777.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
сша
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3789b52e20aca9ede4a168997d63caac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, киев, в мире, владимир зеленский, дональд трамп, марко рубио
США, Украина, Киев, В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Марко Рубио
США отказались финансировать Украину, пока Зеленский не согласится на мир
Латник: США не дадут Киеву деньги, пока Зеленский не согласится на мир
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США не дадут Украине денег, пока Владимир Зеленский не согласится на мир, заявил министр торговли страны Говард Латник в интервью телеканалу Fox News.
"Зеленскому
было необходимо услышать напрямую от финансирующих его США
: "Мы не дадим тебе денег, пока ты не придешь к нам с миром", — сказал он.
Латник также отметил, что Вашингтон не собирается предоставлять Киеву гарантии безопасности, пока не закончится военный конфликт.
"Это просто нелепо. Его требования были нелепы. Они не были разумны", — добавил министр.
Ранее в воскресенье с похожим заявлением выступил также американский госсекретарь Марко Рубио
. По его словам, США не раз объясняли Украине, что вопрос достижения мира приоритетнее гарантий безопасности.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении президента США, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.