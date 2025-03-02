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Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков - РИА Новости, 02.03.2025
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15:47 02.03.2025 (обновлено: 23:18 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002587549.html
Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков
Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков - РИА Новости, 02.03.2025
Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков
Франция и Британия хотят сорвать реальные договоренности по Украине, поэтому выдвигают бессмысленные требования к России, заявил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:47:00+03:00
2025-03-02T23:18:00+03:00
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россия
алексей пушков
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Франция и Британия хотят сорвать реальные договоренности по Украине, поэтому выдвигают бессмысленные требования к России, заявил сенатор Алексей Пушков. "Мирный план" (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (премьера Великобритании Кира. — Прим. ред.) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя. Амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это будет не более чем симулякр подлинного соглашения. Его подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
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в мире, франция, украина, россия, алексей пушков
В мире, Франция, Украина, Россия, Алексей Пушков
Франция и Британия хотят сорвать договоренности по Украине, заявил Пушков

Сенатор Пушков: Франция и Британия выдвигают бессмысленные требования к России

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Франция и Британия хотят сорвать реальные договоренности по Украине, поэтому выдвигают бессмысленные требования к России, заявил сенатор Алексей Пушков.
"Мирный план" (президента Франции Эммануэля. — Прим. ред.) Макрона и (премьера Великобритании Кира. — Прим. ред.) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя. Амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это будет не более чем симулякр подлинного соглашения. Его подлинная цель — сорвать реальное соглашение по Украине", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
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