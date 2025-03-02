https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html

В Госдуме назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов

В Госдуме назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов - РИА Новости, 02.03.2025

В Госдуме назвали пять самых опасных вирусов для смартфонов

Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken — самые опасные вирусы для смартфона, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T02:24:00+03:00

2025-03-02T02:24:00+03:00

2025-03-02T02:36:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Shedun, Triada, Mazar, Marcher и Faketoken — самые опасные вирусы для смартфона, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин."Смартфоны становятся все более привлекательными целями для киберпреступников, создающих сложные и опасные вирусы. Один из самых распространенных способов их распространения — отправка ссылок через sms, мессенджеры или электронную почту. Пользователь получает сообщение с заманчивым предложением, фальшивым уведомлением о выигрыше или предупреждением о проблемах с аккаунтом, что вынуждает его перейти по ссылке. После этого вирус автоматически скачивается или устанавливается на устройство, получая доступ к личным данным", — сказал он.Депутат рассказал, что также популярна практика маскировки вирусов под легитимные приложения в неофициальных магазинах. Такие программы могут выглядеть как популярные сервисы, но содержат скрытый вредоносный код. "Еще один эффективный способ распространения — использование зараженных рекламных баннеров, которые появляются на сайтах или в бесплатных приложениях. При клике на такой баннер вредоносное ПО может незаметно установиться на устройство. Также мошенники могут использовать поддельные обновления или антивирусы, предлагая пользователю установить якобы необходимый софт для защиты устройства", — добавил Немкин.По словам парламентария, среди опасных вирусов сегодня выделяется:"Еще один вирус — Shedun — маскируется под популярные приложения и распространяется через неофициальные магазины. Он показывает навязчивую рекламу и загружает другое вредоносное ПО без согласия, а его удаление может потребовать перепрошивки устройства"."Для защиты от таких вирусов рекомендую устанавливать приложения только из официальных источников, проверять запрашиваемые разрешения, избегать перехода по подозрительным ссылкам, использовать антивирусные программы, а также регулярно обновлять операционную систему и базы данных безопасности. Эти меры помогут снизить риск заражения и защитить ваши данные".

https://ria.ru/20240925/virusy-1974519643.html

https://ria.ru/20241130/iphone-1986593787.html

https://ria.ru/20250227/mvd-2001927243.html

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Дарья Буймова

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф